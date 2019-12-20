И как люди опускаются до такой низости?

Водитель маршрутного такси №14 в Никополе не хотел брать двух участников АТО



Как передает Politeka.net, об этом сообщил очеведидец в группе Типичный Никополь в Facebook.

По словам мужчины, маршрутчик аргументировал свой отказ тем, что на предыдущей остановке только вышли льготники. При этом в автобусе практически не было людей. Тем не менее, водитель все равно не захотел вести атошников.

«Когда ему предложили поехать в военкомат и узнать, сколько участников могут ехать одновременно, он ответил, что «Нах…й ему тот военкомат и мы участники», — написал он.

Такое поведение водителя не на шутку разозлило очевидца.



"Он из за нас не может заработать денег, катая нас льготников бесплатно. А сам наверное прятался когда повестки разносили, и надо было стать на защиту Украины. А теперь "оно" быдло, по-другому у меня нет слов, отказывается провезти в автобусе пару человек Участников, ведь не на себе везёт" ,- возмутился мужчина.

Ранее мы сообщали, что в Днепре водитель маршрутки выгнал на улицу 7-летнего сына погибшего бойца АТО, который хотел воспользоваться льготой на проезд.

Инцидент случился 5 декабря на маршруте № 120.Очевидица сообщила, что водитель отказался везти ребенка из-за того, что вместо удостоверения он предоставил бумажную справку из соцзащиты.

Такой поступок мужчины не на шутку разозлил днепрян, хоть справка с мокрой печатью имеет такую же силу, как и само удостоверение.

Напомним, маршрутка протаранила грузовик в Днепре

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