В Новомосковском районе Днепропетровской области развернулась настоящая экологическая катастрофа



Как передает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Подкопаев.

Согласно его информации тонны нечистот протекают сквозь разрушенную насосную станцию, заливая поля и реки. В конечном счете отходы оседают в грунтовых водах, откуда попадают в колодцы.

После остановки завода, который работал при союзе для очистки воды поля прекратили свою работу. Трубопровод порезали на металл, а насосную станцию разворотили на части.

Сейчас ситуация совсем плачевная: канализационные стоки стекают вдоль трассы, заливая поля, ставок и реку Вольнянка.

Оттуда нечистоты вниз по течению отравляют с. Вольное, с. Черкасское, с. Гвардейское, Новомосковск и попадают в р. Днепр. Помимо ужасной вони, нечистоты несут в себе различные кишечные инфекции и становятся идеальной почвой для развития возбудителей болезней.

Ранее мы сообщали, что настоящая катастрофа началась в селе Олефировка Петропаловского района.

По словам местной жительницы Валентины Червяковой, местные власти никак не реагирует на ситуацию.

"Река Самара находится в критическом состоянии в связи с отравлением пресноводной рыбы. Все это происходит на глазах у жителей села. Постоянно невыносимая вонь и поверхность воды покрыта маслянистым слоем", – сообщила жительница.

Напомним, сотнями трупов усеяно побережье Азовского моря

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