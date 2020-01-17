Днепряне возмущены питанием и жуткими условиями в больницах и в родильных домах
Как передает Politeka.net, волну негодования подняли в соцсетях.
Пациенты поделились в сети фото из разных медицинских учреждений Днепра. Большинство сообщает, что нормально питаться во время пребывания в больницах невозможно даже детям.
"Санаторий "Соленый Лиман", Днепропетровская область, тоже детское меню.", - поделилась Оксана Остроушко.
Больная раком Мазур поделилась криком души и рассказала о своем состоянии: "Верю, что смогу"
Внучка Ротару показала свой роскошный дом, личное видео: "Я очень люблю, когда..."
Свадьба Киркорова и Успенской, появилось новое признание: "Я так люблю его"
Звезда «Танців з зірками» в одном бикини блеснула фигурой на отдыхе: "Ого, размер!"
А вот так выглядит завтрак ребёнка в областной детской больнице.
Стандартный завтрак ребенка в инфекционном отделении 1-ой больнице Днепра.
Молодые мамы отметили, что в родильных домах Днепра ситуация не лучше. По словах, что на завтрак в медучреждениях им предлагали овсяную кашу на воде и чай. А сотрудники требовали заплатить в фонд отделения более тысячи гривен.
Скудненький завтрак в родильном доме.
Пользователи сети не сдерживались в комментариях обсуждая "изобилие лакомств" в медучереждениях Днепра.
"И это хворающим деткам слабеньким, без аппетита. Какой цинизм", "ЗОЖ завтрак))) выздоравливайте", "Своими глазами видела эти завтраки, обеды и ужины... (лежали неделю назад с ребёнком на Космичке) суп - одна вода и это я не преувеличиваю. Уверена, в тюрьме лучше кормят", " Эту порцию -депутатам на обед!!!!", " У Филатова дети тоже так питаются?", - негодовали днепряне.
Ранее мы сообщали, что в Днепре внесли изменения в двухнедельное меню для школ.
Так, на заседании педагогического совета при городском голове было принято решение о внесении изменений в меню 2020 года.
• гречневые макароны заменили на макаронные изделия из муки пшеничной;
• рыбные котлеты - на биточки рыбные или рыбу, тушеную в томате с овощами;
• голубцы ленивые - на запеканку творожную;
• котлеты «Солнышко» - изменили технологию приготовления;
• кисель из фруктов - на компот из свежих и замороженных фруктов.
Кроме того, некоторые блюда включены в меню вместе с другими блюдами с пометкой «или»:
• рагу овощное или капуста, тушенная с картофелем;
• гратен картофельный или рагу овощное;
• овощи натуральные или салат из овощей;
• пюре картофельное с морковью или пюре картофельное, или рагу овощное;
• картофель запеченный по-деревенски или капуста тушенная с картофелем.
Напомним, от какой вредной привычки детства нужно избавиться, чтоб похудеть
Как сообщала Politeka, ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно
Также Politeka писала про простые правила для тех, кто хочет похудеть: советы диетологов