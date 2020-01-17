Молодые мамы отметили, что в родильных домах Днепра ситуация не лучше. По словах, что на завтрак в медучреждениях им предлагали овсяную кашу на воде и чай. А сотрудники требовали заплатить в фонд отделения более тысячи гривен.

Скудненький завтрак в родильном доме.

Пользователи сети не сдерживались в комментариях обсуждая "изобилие лакомств" в медучереждениях Днепра.

"И это хворающим деткам слабеньким, без аппетита. Какой цинизм", "ЗОЖ завтрак))) выздоравливайте", "Своими глазами видела эти завтраки, обеды и ужины... (лежали неделю назад с ребёнком на Космичке) суп - одна вода и это я не преувеличиваю. Уверена, в тюрьме лучше кормят", " Эту порцию -депутатам на обед!!!!", " У Филатова дети тоже так питаются?", - негодовали днепряне.

Ранее мы сообщали, что в Днепре внесли изменения в двухнедельное меню для школ.

Так, на заседании педагогического совета при городском голове было принято решение о внесении изменений в меню 2020 года.

• гречневые макароны заменили на макаронные изделия из муки пшеничной;

• рыбные котлеты - на биточки рыбные или рыбу, тушеную в томате с овощами;

• голубцы ленивые - на запеканку творожную;

• котлеты «Солнышко» - изменили технологию приготовления;

• кисель из фруктов - на компот из свежих и замороженных фруктов.

Кроме того, некоторые блюда включены в меню вместе с другими блюдами с пометкой «или»:



• рагу овощное или капуста, тушенная с картофелем;

• гратен картофельный или рагу овощное;

• овощи натуральные или салат из овощей;

• пюре картофельное с морковью или пюре картофельное, или рагу овощное;

• картофель запеченный по-деревенски или капуста тушенная с картофелем.

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