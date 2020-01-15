В Днепре внесены изменения в двухнедельное меню для детских садиков и школ
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ТОВ «Контракт Подрезерв 5».
Так, на заседании педагогического совета при городском голове было принято решение о внесении изменений в меню 2020 года.
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Рабочая группа тщательно изучила все замечания, пожелания, поступавшие в течение года от родителей, учителей школ, воспитателей детских садов, самих учащихся, по ассортименту блюд и напитков, которые включены в десятидневное меню 2019 года, и внесла изменения в меню 2020 года.
Изменения, которые внесены в меню для общеобразовательных школ:
• гречневые макароны заменили на макаронные изделия из муки пшеничной;
• рыбные котлеты - на биточки рыбные или рыбу, тушеную в томате с овощами;
• голубцы ленивые - на запеканку творожную;
• котлеты «Солнышко» - изменили технологию приготовления;
• кисель из фруктов - на компот из свежих и замороженных фруктов.
Кроме того, некоторые блюда включены в меню вместе с другими блюдами с пометкой «или»:
• рагу овощное или капуста, тушенная с картофелем;
• гратен картофельный или рагу овощное;
• овощи натуральные или салат из овощей;
• пюре картофельное с морковью или пюре картофельное, или рагу овощное;
• картофель запеченный по-деревенски или капуста тушенная с картофелем.
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Оказалось, что меню для новых избранников народа не изменилось по сравнению с прошлым годом, но его позиции подорожали. Так, бутерброд с семгой обойдется депутатам в 48,36 грн, а раньше он стоил 39 грн. Бутерброд с икрой вместо 44 грн стоит 55,98 грн. Кекс раньше стоил 14 грн, а сейчас 19 грн.
За чашку кофе с нардепов просят 20 грн, салат "Цезарь" стоит 40,45 грн, борщ с говядиной - 45,67 грн, свиные котлеты - 55,45 грн, котлета по-киевски - 46,49 грн, гречка - 12,04 грн, пюре - 18,8 грн.
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