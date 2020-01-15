В Днепре внесены изменения в двухнедельное меню для детских садиков и школ

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ТОВ «Контракт Подрезерв 5».

Так, на заседании педагогического совета при городском голове было принято решение о внесении изменений в меню 2020 года.

Рабочая группа тщательно изучила все замечания, пожелания, поступавшие в течение года от родителей, учителей школ, воспитателей детских садов, самих учащихся, по ассортименту блюд и напитков, которые включены в десятидневное меню 2019 года, и внесла изменения в меню 2020 года.

Изменения, которые внесены в меню для общеобразовательных школ:

• гречневые макароны заменили на макаронные изделия из муки пшеничной;

• рыбные котлеты - на биточки рыбные или рыбу, тушеную в томате с овощами;

• голубцы ленивые - на запеканку творожную;

• котлеты «Солнышко» - изменили технологию приготовления;

• кисель из фруктов - на компот из свежих и замороженных фруктов.

Кроме того, некоторые блюда включены в меню вместе с другими блюдами с пометкой «или»:

• рагу овощное или капуста, тушенная с картофелем;

• гратен картофельный или рагу овощное;

• овощи натуральные или салат из овощей;

• пюре картофельное с морковью или пюре картофельное, или рагу овощное;

• картофель запеченный по-деревенски или капуста тушенная с картофелем.







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