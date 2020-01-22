В Днепропетровской области наблюдается повышенная активность гадюк и даже возможен риск их вымирания

Об этом на пресс-конференции в ИА «Мост-Днепр» сообщил кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии ДНУ им. О. Гончара Виктор Гассо.

По его словам, такая аномальная активность змей вызвана повышением температуры до +8 градусов.

Так, 4 января на ул. Большой Диевской змея заползла в частный дом и до смерти напугала его хозяйку. Непрошенную гостью выдворяли с помощью спасателей. И такие случаи происходят по всей области.

Ученый предупреждает, что сейчас гадюки не очень опасны, но если зимой попадает в теплые помещения, то быстро просыпаются и могут укусить.

«Если у вас частный дом, нужно понимать, что животные возле вас тоже живут, ведь обогретая территория – это гарантированное убежище для гадюк. Для самых животных выход из спячки – крайне неблагоприятное явление. С выходом из анабиоза и с повышением активности у них расходуются запасы жира. Как только гадюка начинается двигаться, питательные вещества расходуются, а как такой пищи для пополнения запаса ещё нет. В случае резкого колебания погоды она не сможет уползти назад и гибнет на поверхности. Таким образом, для этого вида холоднокровных образуется экологическая температурная ловушка. Она опасна тем, что сможет существенно повлиять на выживаемость гадюк», — рассказал ученый.

Ранее мы сообщали, что в Днепровском районе в подвале дачного дома спасатели обнаружили змею размером полтора метра.

При помощи специального оборудования сотрудники ГСЧС отловили животное и отвезли за пределы города.

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