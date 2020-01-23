В Днепре ночью на улице сидел одинокий мальчик 5 лет, которого оставили родители

Ребенок 5-ти лет в грязной одежде сидел в одиночестве под забором среди ночи на улице Библиотечной в Днепре, когда его заметил прохожий. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области, передают местные СМИ.

«Сидел под забором один», — такое сообщение оставил мужчина полиции, когда увидел ребенка одного ночью на улице.

Патрульные допросили малыша, и оказалось, что его родители ушли из дома, и оставили его одного в квартире. Он решил пойти к бабушке, но не обнаружил ее дома. Патрульные взяли ребенка и отвезли домой — в переулок Ломаный.

Ребенок жил в доме без окон и без отопления. Более того, вокруг царили грязь, хаос и разруха. О происшествии полицейские сообщили представителям ювенальной превенции.

Соседи через день снова обратились к полиции за помощью с просьбой позаботиться о мальчике. Его мать пьянствовала и не ходила на работу. Их вдвоем с ребенком доставили в отделение, куда по просьбе прибыли и сотрудники социальных служб. Они будут решать дальнейшую судьбу мальчика.

Напомним, что под Киевом неделю назад такая же горе-мать оставила троих детей в доме без еды и отопления. О брошенных детях полицейским сообщил сельский голова. Малыши в возрасте 5 и 9 лет, а также 11-месячный младенец находились в антисанитарных условиях и нуждались в медицинской помощи.

Поскольку детям угрожала реальная опасность, а местонахождение родителей установить не удалось, правоохранители решили изъять детей. В данный момент они находятся в районной больнице под присмотром врачей. Спустя какое-то время, службы нашли мать брошенных детей. Ей оказалась 34-летняя женщина.

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