Конфликт в троллейбусе закончился срывом графика и травмой у водителя в Кривом Роге



Как передает Politeka.net, об это сообщил заместитель директора КП «Городской троллейбус» Руслан Божко в Facebook.

От имени учреждения он попросил прощения пользователей маршрута номер 4, которые после 16-ти часов не дождались свой транспорт и рассказал о причине.

"Просим поздравить лицо, воспользовавшись данным маршрутом решило, что троллейбус номер 660 прекрасное место для отдыха после тяжелого «трудового дня», о чем свидетельствовал специфический запах и поведение", - написал он.

По словам Божка, по просьбе кондуктора покинуть транспортное средство мужчина проявил агрессивное поведение к женщине.

"При вмешательстве водителя к полемике «героя» и кондуктора данное лицо решило, что может противостоять и оспаривать свое законное право на отдых и сон в транспортном средстве только с женщиной, которая годится ему в матери, ретировавшись, в память о себе разбило зеркало заднего вида", - сообщил он.

Также он добавил, что после того, как водитель заступился за кондуктора, он получил перелом руки.

Ранее мы сообщали, что В Днепре курсанты военного училища поразили невоспитанностью.

Практически все места в маршрутке были заняты воспитанниками «Лицея с усиленной военно-физической подготовкой». Ни один из них даже не собирался уступить место женщинам и детям, которые стояли в переполненном салоне.

Также мы сообщали, что водитель маршрутки в Днепре отказался везти пенсионерку без оплаты, разговаривал на повышенных тонах и оскорбил из-за инвалидности по онкозаболеванию. Данный инцидент произошел на 111 маршруте, а причиной стала временная справка вместо удостоверения от Пенсионного фонда, которую женщина предъявила за проезд.

Она дает право на льготный проезд, но маршрутчик все равно отказался принимать этот факт, даже после подтверждения права на льготу его руководителем. Напомним, маршрутка протаранила грузовик в Днепре А еще Politeka писала, что льготный проезд отменен в Кривом Роге Также Politeka сообщала, что легковушка попала в страшное ДТП в Днепре



