Ребенка не стало через несколько дней после начала заболевания

В Днепре от свиного гриппа А (H1N1) умер двухлетний ребенок 2,5 лет



Об этом рассказала заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ «Днепропетровский областной лабораторный центр МЗ Украины» Елена Кузьменко.





«В прошлый вторник от пандемического гриппа А (H1N1) умер мальчик двух с половиной лет. У него была тяжелая мгновенная форма болезни. Ребенка не стало через несколько дней после начала заболевания. Сейчас областная вирусологическая лаборатория подтвердила, что причиной смерти ребенка именно штамм гриппа А», - отметила она.

По ее словам, это первый в регионе летальный случай от гриппа в нынешнем эпидемическом сезоне (с начала октября). Кузьменко также сообщила, что уровень заболеваемости в Днепропетровской области за последнюю неделю вырос на 55%.

Всего по Украине зарегистрировано уже 11 летальных случаев.

По Днепропетровской области на данный период закрыто 128 отдельных классов и 6 школ. Общее количество детей, которые находятся дома, — 4,5 тыс. человек.

Хотя эпидемии гриппа пока нет, количество заболевших растет. По данным Центра общественного здоровья, всего с начала сезона ОРВИ и гриппом переболело уже более 2 млн украинцев.

Также мы сообщали, что в Запорожье от осложнений гриппа умерла 31-летняя беременная женщина.

Известно, что женщина заболела 24 декабря. 31 декабря из-за отслойки плаценты провели кесарево сечение. К сожалению, врачам не удалось спасти роженицу. 3 января она умерла.

К счастью, ребенка спасти удалось. Его перевели из реанимации в отделение недоношенных детей.