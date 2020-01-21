В Днепре и области начался сезон «тяжелого гриппа»

Об этом сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ «Днепропетровский областной лабораторный центр МЗ Украины» Елена Кузьменко.

По ее словам, две трети заболевших – это дети и подростки, которые тяжелее переносят болезнь, а прошлый гриппозный сезон в Украине оказался очень тяжелым: 5,5 миллиона человек заболело, 64 в итоге скончалось от гриппа и вызванных им осложнений.

Она отметила, что за последние две недели ситуация с гриппом и ОРВИ – очень осложнилась.

"За это время в Украине зафиксировано уже 5 смертей – в Запорожской, Житомирской, Тернопольской областях. В Днепропетровской области эпидемиологический порог пока не превышен, но уже зафиксировано 9 тысяч заболевших, 6 тысяч из которых – дети. За последнюю неделю значительно увеличилось число госпитализированных в связи с гриппом и его последствиями. Сейчас в стационарах больниц области лечится 400 пациентов, 300 из которых – дети", - заявила она.

Она подчеркнула, что именно сейчас то время, когда стоить сделать прививку.

Кроме того, специалист напомнила, что вакцины есть во всех профильных больницах области.

Предполагается, что пик гриппа и ОРВИ в Днепропетровской области придется на февраль, а в целом гриппозный сезон продлится до мая.

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Хотя эпидемии гриппа пока нет, количество заболевших растет. По данным Центра общественного здоровья, всего с начала сезона ОРВИ и гриппом переболело уже более 2 млн украинцев.

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