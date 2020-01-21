В Днепре и области начался сезон «тяжелого гриппа»

Об этом сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ «Днепропетровский областной лабораторный центр МЗ Украины» Елена Кузьменко.

По ее словам, две трети заболевших – это дети и подростки, которые тяжелее переносят болезнь, а прошлый гриппозный сезон в Украине оказался очень тяжелым: 5,5 миллиона человек заболело, 64 в итоге скончалось от гриппа и вызванных им осложнений.

Она отметила, что за последние две недели ситуация с гриппом и ОРВИ – очень осложнилась.

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грипп, простуда

"За это время в Украине зафиксировано уже 5 смертей – в Запорожской, Житомирской, Тернопольской областях. В Днепропетровской области эпидемиологический порог пока не превышен, но уже зафиксировано 9 тысяч заболевших, 6 тысяч из которых – дети. За последнюю неделю значительно увеличилось число госпитализированных в связи с гриппом и его последствиями. Сейчас в стационарах больниц области лечится 400 пациентов, 300 из которых – дети", - заявила она.

Она подчеркнула, что именно сейчас то время, когда стоить сделать прививку. 

Кроме того, специалист напомнила, что вакцины есть во всех профильных больницах области.

прививки, вакцинация

Предполагается, что пик гриппа и ОРВИ в Днепропетровской области придется на февраль, а в целом гриппозный сезон продлится до мая.

Ранее мы сообщали, что как минимум, 7 украинцев в 2020 году уже стали жертвами вируса типа AH1N1, который более известен как "свиной грипп". На сегодня он является самым опасным штаммом гриппа, который ходит в Украине, предупреждают медики. 

Хотя эпидемии гриппа пока нет, количество заболевших растет. По данным Центра общественного здоровья, всего с начала сезона ОРВИ и гриппом переболело уже более 2 млн украинцев. 

Напомним, врачи рассказали, можно ли парить ноги с горчицей во время простуды.

Как сообщала Politeka, названы самые опасные продукты при ОРВИ: забудьте о кофе.

Также Politeka писала, что  ученые нашли метод борьбы с опасными бактериями: найдено 6 тысяч генов, которые не смогут устоять перед антибиотиком.