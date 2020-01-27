В городе Никополь Днепропетровской области неизвестные обстреляли городские автобусы



Как передает Politeka.net, об этом сообщил директор ООО ПКП "Мотодор" Виталий Голин на своей странице в Facebook.

Инцидент случился 26 января, а во время обстрелов в автобусах были пассажиры.



По словам Голина, все произошло возле городской больницы №4.



"Обстреливают из пневматического оружия городские автобусы с пассажирами. В настоящее время разбиты окна более чем в пяти транспортных средствах. Злоумышленники не задержаны, поэтому остальные пассажиры и транспорт не могут чувствовать себя в безопасности", – сообщил он.

Также он отметил, что жителей города ждут изменения в движении маршрутных автобусов. "Благодаря автобусным террористам завтра утром поврежденные транспортные средства не смогут выйти на маршруты города. Таким образом, действия злоумышленников нанесли значительный ущерб не только перевозчику, но и жителям и пассажирам города Никополя, которые завтра не смогут передвигаться в обычном режиме", – отметил он. Ранее мы сообщали, что во Львове злоумышленник из пневматического оружия совершил выстрелы по пассажирскому автобусу. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и работники других служб полиции Львовщины. Как установили полицейские, выстрел был сделан из пневматического оружия. Шарик попал в боковое окно автобуса. Пострадавших в результате происшествия нет. Напомним, трагедия в центре Киева забрала жизни человека А еще Politeka писала, о трагедии на Донбассе, взорвался грузовик с военными Также Politeka писала, что бойцы ВСУ сгорели заживо из-за чужой ошибки











