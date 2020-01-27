В городе Никополь Днепропетровской области неизвестные обстреляли городские автобусы
Как передает Politeka.net, об этом сообщил директор ООО ПКП "Мотодор" Виталий Голин на своей странице в Facebook.
Инцидент случился 26 января, а во время обстрелов в автобусах были пассажиры.
По словам Голина, все произошло возле городской больницы №4.
"Обстреливают из пневматического оружия городские автобусы с пассажирами. В настоящее время разбиты окна более чем в пяти транспортных средствах. Злоумышленники не задержаны, поэтому остальные пассажиры и транспорт не могут чувствовать себя в безопасности", – сообщил он.
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"Благодаря автобусным террористам завтра утром поврежденные транспортные средства не смогут выйти на маршруты города. Таким образом, действия злоумышленников нанесли значительный ущерб не только перевозчику, но и жителям и пассажирам города Никополя, которые завтра не смогут передвигаться в обычном режиме", – отметил он.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и работники других служб полиции Львовщины.
Как установили полицейские, выстрел был сделан из пневматического оружия. Шарик попал в боковое окно автобуса. Пострадавших в результате происшествия нет.
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