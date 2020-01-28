В Днепре из-за заболеваемости гриппом 49 классов в школах закрыли на карантин

Об этом сообщает Информатор.Днепр.

Показатель заболеваемости вырос на 18%, но эпидемический порог не превышен.На протяжении последней недели за помощью медиков обратились 4 710 человек, из них 119 — госпитализировали.

Большинство пациентов — дети, возрастом 5-9 лет. В целом же с начала года подтвердились 6 случаев заболеваний вирусом гриппа, при этом, в каждом из них пациент — выздоровел.

Несмотря на это, было принято решение приостановить образовательный процесс в 49-ти классах 24-х школ города. Со слов директора городской детской клинической больницы № 6 Виктора Слатвицкого, вирус гриппа А, который сейчас циркулирует, может давать очень тяжелые осложнения.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге люди часами стоят в огромных очередях, чтобы попасть к врачу.

По словам очевидцев, в коридорах больницы негде расположиться даже детям.

Соцсети наводнили сообщения от жителей Кривого Рога – в больницах очереди к семейным врачам, ждать приходится по 2 часа и более. Причиной этому стал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Также в Днепре от свиного гриппа А (H1N1) умер двухлетний ребенок.

Это первый в регионе летальный случай от гриппа в нынешнем эпидемическом сезоне (с начала октября). Кузьменко также сообщила, что уровень заболеваемости в Днепропетровской области за последнюю неделю вырос на 55%.

Напомним, врачи рассказали, можно ли парить ноги с горчицей во время простуды.

Как сообщала Politeka, названы самые опасные продукты при ОРВИ: забудьте о кофе.

Также Politeka писала, что ученые нашли метод борьбы с опасными бактериями: найдено 6 тысяч генов, которые не смогут устоять перед антибиотиком.