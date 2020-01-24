Школы и отдельные классы закрывают на карантин в связи с высокой заболеваемостью на грипп и ОРВИ



Об этом сообщает 0564.ua.

Так, уже две школы в Кривом Роге закрыли на карантин, сообщила директор Департамента образования и науки Татьяна Крипак.

После зимних каникул количество заболевших школьников составило 6,4% и показатель стремительно растет.

По официальной информации заболело 4248 детей. В связи с этим, 2 школы в Покровском районе были закрыты на карантин - №№93 и 57.

Кроме того, на карантин закрыты и 86 классов еще в 32 школах. Это те классы, где процент заболеваемости превышал 20%. Принимает решение относительно закрытия классов на карантин руководство школ.

Ранее заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ «Днепропетровский областной лабораторный центр МЗ Украины» Елена Кузьменко сообщила, что в Днепре и области начался сезон «тяжелого гриппа» .

По ее словам, две трети заболевших – это дети и подростки, которые тяжелее переносят болезнь.

Она отметила, что за последние две недели ситуация с гриппом и ОРВИ – очень осложнилась и подчеркнула, что именно сейчас то время, когда стоить сделать прививку.

Кроме того, специалист напомнила, что вакцины есть во всех профильных больницах области.

Предполагается, что пик гриппа и ОРВИ в Днепропетровской области придется на февраль, а в целом гриппозный сезон продлится до мая.

Хотя эпидемии гриппа пока нет, количество заболевших растет. По данным Центра общественного здоровья, всего с начала сезона ОРВИ и гриппом переболело уже более 2 млн украинцев.



