Состояние дорог под Днепром находится в катастрофическом состоянии
Расстояние между Кривым Рогом и Пятихатками небольшое, но для его преодоления нужно проехать 35 километров (примерно 2 часа) по трассе, которая как будто сошла с кадров из фильма-катастрофы в украинскую реальность. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Первый Городской телеканал в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Больше всего аварий по дороге на Пятихатки приходится на участок дороги Т0434, прямо перед селом с благозвучным названием Райполе.
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Он является сложным в преодолении для всех типов автомобилей. Грузовые автомобили и их груз сильно трясет во время езды по этому участку дороги.
«Дороги здесь нет, только – направление», – смеются автомобилисты.
Сплошное бездорожье ожидает водителей и на 3-х километровом участке между селами Марьевкой и Макорты. Водители жалуются на то, что передвижение по таким трассам убивает их машины.
Также стоит отметь и отрезок автотрасы на Пятихатки возле дамбы, где располагается село Красноивановка. Здесь совсем нет асфальта, зато выбоин и ям предостаточно.
Напомним, что сеть шокировали кадры, на которых один из пассажиров маршрутки запечатлел, как водитель справляет нужду прямо у дороги. В соцсети опубликовали видео мерзкого инцидента на дорогах.
"На фото не лужи после дождя, это их моча. Им негде ссать, АТП о таких нуждах не думает. Поэтому водилы просто в тупике едут туда где ходит меньше людей и ссут прям из маршрутки. Всякие Тонконогие отморозились. В горсовете тоже. они не замечают проблему. Поэтому автор этих видосов дал их нам с надеждой, что хоть огласка поможет прекратить это зловоние. На некоторых видео видно голые пи**ны. Поэтому с детьми смотреть не рекомендуется", - говорится в подписи к посту.
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