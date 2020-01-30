Состояние дорог под Днепром находится в катастрофическом состоянии

Расстояние между Кривым Рогом и Пятихатками небольшое, но для его преодоления нужно проехать 35 километров (примерно 2 часа) по трассе, которая как будто сошла с кадров из фильма-катастрофы в украинскую реальность. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Первый Городской телеканал в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Больше всего аварий по дороге на Пятихатки приходится на участок дороги Т0434, прямо перед селом с благозвучным названием Райполе.

Он является сложным в преодолении для всех типов автомобилей. Грузовые автомобили и их груз сильно трясет во время езды по этому участку дороги.

«Дороги здесь нет, только – направление», – смеются автомобилисты.

Сплошное бездорожье ожидает водителей и на 3-х километровом участке между селами Марьевкой и Макорты. Водители жалуются на то, что передвижение по таким трассам убивает их машины.

Также стоит отметь и отрезок автотрасы на Пятихатки возле дамбы, где располагается село Красноивановка. Здесь совсем нет асфальта, зато выбоин и ям предостаточно.

«Дороги»: П'ятихатки Майже 35 кілометрів. За скільки часу можна подолати цю, на перший погляд, невелику відстань між Кривим Рогом та сусідніми П’ятихатками? «Дороги»: в новому випуску ми покажемо і розкажемо глядачам, в якому стані знаходиться шлях, що веде до цього сусіднього районного центру нашої області. Gepostet von Первый Городской телеканал. Новости Кривого Рога am Montag, 27. Januar 2020

Напомним, что сеть шокировали кадры, на которых один из пассажиров маршрутки запечатлел, как водитель справляет нужду прямо у дороги. В соцсети опубликовали видео мерзкого инцидента на дорогах.

"На фото не лужи после дождя, это их моча. Им негде ссать, АТП о таких нуждах не думает. Поэтому водилы просто в тупике едут туда где ходит меньше людей и ссут прям из маршрутки. Всякие Тонконогие отморозились. В горсовете тоже. они не замечают проблему. Поэтому автор этих видосов дал их нам с надеждой, что хоть огласка поможет прекратить это зловоние. На некоторых видео видно голые пи**ны. Поэтому с детьми смотреть не рекомендуется", - говорится в подписи к посту.

Напомним, маршрутка протаранила грузовик в Днепре

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