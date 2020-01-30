Женщина случайно заблокировала младенца одного в автомобиле

Из-за сработавшей сигнализации, маленький ребенок стал заложником. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу в Facebook Медвежатник.Днепр.

Ирина с полуторагодовалым малышом приехала в гости к родителям. Возле их дома вышла из автомобиля за коляской и закрыла дверь. Когда женщина захлопнула багажник, авто заблокировалось. Мама малыша раньше так делала, но авто не закрывалось.

«Ключи, телефон, сумка и мирно спящий ребенок остались внутри машины. На помощь пришли родители, которые вынесли телефон и Ирина позвонила в службу аварийного вскрытия машины, которую нашла через поисковую систему в телефоне», – сообщается в сети.

Популярные статьи сейчас

Гривна резко сдаст позиции, доллар и евро будут беспощадны: курс валют от НБУ

Руководитель "Квартал 95" выдал всю правду о ссорах и скандалах с Зеленским: "Мы с Вовкой..."

Кароль сбросила белье ради эффектных черно-белых кадров: "Тина, ты поражаешь"

Джоли нашла себе любовницу, в Голливуде настоящий переполох: "Влюбилась в нее и..."
Показать еще

Стоить отметить, что сигнализация работала неисправно уже несколько дней. Кроме того, Ирина обращалась на СТО, но до конца блокировку авто не починили.

Напомним, что ранее мы писали, что в Днепре ночью на улице сидел одинокий мальчик 5 лет, которого оставили родители. Ребенок 5-ти лет в грязной одежде сидел в одиночестве под забором среди ночи на улице Библиотечной в Днепре, когда его заметил прохожий. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области, передают местные СМИ.

Патрульные допросили малыша, и оказалось, что его родители ушли из дома, и оставили его одного в квартире. Он решил пойти к бабушке, но не обнаружил ее дома. Патрульные взяли ребенка и отвезли домой — в переулок Ломаный.

Соседи через день снова обратились к полиции за помощью с просьбой позаботиться о мальчике. 

Напомним, что ранее собака, внезапно выскочившая на дорогу поздней ночью, едва не стала причиной гибели мужчины и его девятилетнего сына в ДТП. Автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча на окраине Ирпеня. На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне были водитель и его девятилетний ребенок. Вместе с автомобилем они начали идти на дно водоема.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

Как сообщала Politeka, бессонница довела парней до преступления в Днепре: такое удивило даже полицейских

Также Politeka писала, что обычная поездка стала несчастьем для пассажиров автобуса под Днепром: в салон повалил кипяток