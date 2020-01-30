Женщина случайно заблокировала младенца одного в автомобиле

Из-за сработавшей сигнализации, маленький ребенок стал заложником. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу в Facebook Медвежатник.Днепр.

Ирина с полуторагодовалым малышом приехала в гости к родителям. Возле их дома вышла из автомобиля за коляской и закрыла дверь. Когда женщина захлопнула багажник, авто заблокировалось. Мама малыша раньше так делала, но авто не закрывалось.

«Ключи, телефон, сумка и мирно спящий ребенок остались внутри машины. На помощь пришли родители, которые вынесли телефон и Ирина позвонила в службу аварийного вскрытия машины, которую нашла через поисковую систему в телефоне», – сообщается в сети.

Стоить отметить, что сигнализация работала неисправно уже несколько дней. Кроме того, Ирина обращалась на СТО, но до конца блокировку авто не починили.

Напомним, что ранее мы писали, что в Днепре ночью на улице сидел одинокий мальчик 5 лет, которого оставили родители. Ребенок 5-ти лет в грязной одежде сидел в одиночестве под забором среди ночи на улице Библиотечной в Днепре, когда его заметил прохожий. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области, передают местные СМИ.

Патрульные допросили малыша, и оказалось, что его родители ушли из дома, и оставили его одного в квартире. Он решил пойти к бабушке, но не обнаружил ее дома. Патрульные взяли ребенка и отвезли домой — в переулок Ломаный.

Соседи через день снова обратились к полиции за помощью с просьбой позаботиться о мальчике.

Напомним, что ранее собака, внезапно выскочившая на дорогу поздней ночью, едва не стала причиной гибели мужчины и его девятилетнего сына в ДТП. Автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча на окраине Ирпеня. На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне были водитель и его девятилетний ребенок. Вместе с автомобилем они начали идти на дно водоема.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

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