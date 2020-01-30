Пропали трое парней-подростков на Днепропетровщине
Несовершеннолетние Александр Стародубцев, Руслан Молод и Евгений Черный ушли из дома и до сих пор не объявились и не дали о себе знать. Местонахождение парней не известно, кроме того, что они втроем могли идти в сторону Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Стародубцев Александр, 16 лет.
Приметы: 175 рост, спортивное телосложение, имеет светлые короткие волосы и голубые глаза, на левой щеке шрам.
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Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, под курткой черная кофта с белым надписью посредине, черная шапка, спортивные темно-синие штаны с белыми вставками по бокам. Также Александр был обут в ботинки черного цвета с серо-оранжевыми вставками.
Молод Руслан, 16 лет.
Приметы: такого же роста, 175 см, с темными короткими волосами и карими глазами. Руслан спортивного телосложения.
Был одет в черную куртку с черными и голубыми вставками, серые брюки, под брюками еще одни черные спортивные брюки, черная шапка с белыми вставками, обут в черные кроссовки с голубыми вставками и красной подошвой.
Черный Евгений, 15 лет.
Приметы: волосы темные короткие, рост примерно 175 см, спортивного телосложения, глаза карие, губы полные.
Особые приметы: под правым глазом гематома от удара.
Был одет: куртка черного цвета, брюки черные, обувь черная.
Просьба ко всем, кто знает местоположение этих мальчиков, сообщить по таким телефонам: (098) 310 23 07, 063 074 22 13, 099 077 58 01 или по горячей линии 102.
Напомним, что на днях в Одессе также пропала без вести 16-летняя девушка, которая уже четвертые сутки не выходит на связь. Соня Байрачная, 2003 года рождения, 26 января ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Была одета в джинсы темно-серого цвета, свитер черного цвета, куртка с капюшоном темно-зеленого цвета, на капюшоне мех розового цвета, ботинки черного цвета.
Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.
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