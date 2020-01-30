30 января в Покровском районе Кривого Рога вагон скоростного трамвая сошел с рельсов, из-за чего на время перекрыли движение

Об этом сообщают местные СМИ «Первый Криворожский» со ссылкой на слова свидетелей ЧП.

Сообщается, что трамвай сошел с рельсов недалеко от трамвайной остановки «Площадь Труда».

Также сами пассажиры утверждают, что со станции «Электрозаводская» трамваи выпустили на линию, но движение перекрыто.

Днепрянам пришлось дожидаться решения проблемы в туннеле. Движение трамваев к 12 часам дня еще не восстановлено.

В сети началось бурное обсуждение инцидента.

«Потому что скоростной трамвай, не соблюдал скоростной режим», «он же скоростной», «Вилкул покупает новые автобусы чтобы украшали город снаружи. А скоростной трамвай в основном под землей ездит и поэтому его обновляют», – отметили в сети днепряне.

Напомним, что 29 января в Киеве скоростной трамвай попал в аварию, после чего начал курсировать в ограниченном режиме. По данным кассиров на станции "Гната Юры", в районе площади Победы произошла авария. При этом на остановках трамвая стоят толпы пассажиров.В "Киевпастрансе" уточнили, что задерживается движение трамваев 1, 3, 15, 18 на ул. Жилянской в направлении площади Победы, так как в трамвай въехал автомобиль.

По линии скоростного трамвая организовано автобусное сообщение, а движение трамваев было восстановлено в 8:25, но сейчас оно осуществляется с отклонением от графика.

Вследствие этого другие трамваи не могут проехать дальше, а потому пассажирам приходилось пользоваться другим видом транспорта. На место происшествия прибыл даже автокран.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

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