В Днепре участились случаи с мошенниками, которые «отбирают» у местных жилье

Как сообщает Politeka.net, подробности и фото опубликовали в Facebook-группе Х**ый Днепр.

«Осторожно! Дочка мошенников занимается отжимом жилья по накатанной схеме. На данный момент находится по адресу ул. Рабочая 73, квартира 281», – сообщает днепрянин под ником Александр Александров.

По его словам, аферисты уже более года портят соседям жизнь.

«Понаставляли камер, смотрят мне в окна, прослушки, отслеживают телефон, распускают плохие слухи. Портят мне жизнь. При этом я закон не нарушал и не нарушаю...», – отметил он, показав фото дочери аферистов в сети.

В комментариях местные смеются с нерадивого соседа.

«К психиатру сходи... у тебя паранойя», «Да я слышал про нее, с мусорами связана! Теряйте ее с Рабочей вообще!», «Красавица», «Че за бред ? Что значит смотрят в окна ? У вас мания преследования? Или они отжимают квартиры соседей ?», «Сейчас она тебя и здесь найдет», «Иллюминаты не беспокоят?», «Вы там закусывайте хоть иногда», «Тоже о ней слышала», – отметили пользователи сети.

Также одна женщина поделилась своей историей о травле по поводу ее же квартиры.

«Вы знаете, это не шутки. У меня похожая ситуация, в одном тамбуре со мной в соседней квартире проживал дедушка, нормальные были отношения, а когда умер мой отец он пришёл ко мне с "предложением": «я одинокий, мне трудно самому, а у сына семья, они там с тещей ютятся, продай нам квартиру за 10тыс., купишь себе однокомнатную, ты ж одна, зачем тебе трешка?», – пишет Надежда Линская.

Она добавила, что не захотела с ним ругаться и перевела в шутку, после чего он «конкретно насел»: «Но он насел конкретно, каждый день, пока я его прямым текстом не послала. И дед сказал, мол, не хочешь по-хорошему, ты тут жить не будешь! Заехал его сынок со своей семейкой и началось! В перегородке оплёвывали мне обувь, отключали рубильник ночью, избивали и меня, и ребёнка, мусор высыпали под дверь, а когда приехал кум заступиться и набил ему морду, оказалось, что у них две камеры и накатали заяву! Это просто кошмар, что творится!».

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