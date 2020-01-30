Петиция о требовании ремонта дождевого коллектора в Днепре собрала нужное количество подписей
Жители массива Левобережный-2 добились своего, и скоро должны отремонтировать дождевой коллектор в Днепре. Информацию об этом обнародовал сайт Единой системы местных петиций.
Петицию составил местный житель Андрей Мищенко еще 18 ноября прошлого года. В прошении он указывает, что по окончании строительства жилых массивов «Левобережный-1» и «Левобережный-2» в 80-90-х годах прошлого столетия здесь не достроили ливневую канализацию.
Из-за недостроенной канализации на протяжении многих лет у местных жителей во дворах собираются огромные лужи, вода которых проникает в подвалы и разрушает фундаменты домов.
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Горсовет остался равнодушным относительно регулярных просьб днепрян достроить ливневую канализацю.
Чиновники заметили, что провели разработку документации для реконструкции канализации на этих территориях, однако добавили, что средств на это не предвидится в ближайшее время. Ведь по их документов ремонт обошелся бы в около 4,5 миллиона гривен.
Сейчас жители ж/м «Левобережный-2» имеют очень много неудобств в связи с постоянными огромными лужами. Днепряне бьют тревогу, ведь на их глазах разрушаются их собственные дома и проседает почва.
"Просим включить в план социально-экономического развития города Днепра реализацию проекта объекта «Реконструкция сетей дождевой канализации на территории, ограниченной ул. Крушельницкой, Донецким шоссе и ул. Богомаза в г. Днепр» и предусмотреть его финансирование в 2020 году", — сообщается в петиции.
Напомним, что в Днепре участились случаи с мошенниками, которые «отбирают» у местных жилье.
«Осторожно! Дочка мошенников занимается отжимом жилья по накатанной схеме. На данный момент находится по адресу ул. Рабочая 73, квартира 281», – сообщает днепрянин под ником Александр Александров.
По его словам, аферисты уже более года портят соседям жизнь.
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