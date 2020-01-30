Петиция о требовании ремонта дождевого коллектора в Днепре собрала нужное количество подписей

Жители массива Левобережный-2 добились своего, и скоро должны отремонтировать дождевой коллектор в Днепре. Информацию об этом обнародовал сайт Единой системы местных петиций.

Петицию составил местный житель Андрей Мищенко еще 18 ноября прошлого года. В прошении он указывает, что по окончании строительства жилых массивов «Левобережный-1» и «Левобережный-2» в 80-90-х годах прошлого столетия здесь не достроили ливневую канализацию.

Из-за недостроенной канализации на протяжении многих лет у местных жителей во дворах собираются огромные лужи, вода которых проникает в подвалы и разрушает фундаменты домов.

Горсовет остался равнодушным относительно регулярных просьб днепрян достроить ливневую канализацю.

Чиновники заметили, что провели разработку документации для реконструкции канализации на этих территориях, однако добавили, что средств на это не предвидится в ближайшее время. Ведь по их документов ремонт обошелся бы в около 4,5 миллиона гривен.

Сейчас жители ж/м «Левобережный-2» имеют очень много неудобств в связи с постоянными огромными лужами. Днепряне бьют тревогу, ведь на их глазах разрушаются их собственные дома и проседает почва.

"Просим включить в план социально-экономического развития города Днепра реализацию проекта объекта «Реконструкция сетей дождевой канализации на территории, ограниченной ул. Крушельницкой, Донецким шоссе и ул. Богомаза в г. Днепр» и предусмотреть его финансирование в 2020 году", — сообщается в петиции.

Напомним, что в Днепре участились случаи с мошенниками, которые «отбирают» у местных жилье.

«Осторожно! Дочка мошенников занимается отжимом жилья по накатанной схеме. На данный момент находится по адресу ул. Рабочая 73, квартира 281», – сообщает днепрянин под ником Александр Александров.

По его словам, аферисты уже более года портят соседям жизнь.

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