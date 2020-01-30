В Днепре людей напугал автомобиль, который «кидался» камнями в пешеходов и машины

Как передает Politeka.net, кадры опубликовали местные жители в Facebook-группе Х**ый Днепр (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Сегодня утром по направлению проспекта Богдана Хмельницкого в сторону Мирного и обратно было замечено сие чудо гружёное песком вперемешку с камнями, расскидывало по дороге покрытое льдом, от чего эти камни разлетались по пешеходам и машинам, для чего это делалось кто в курсе?», – отметил очевидец Роман Савченко.

В комментариях отметили, что это делалось, чтобы дороги были нескользкими во время непогоды, а также отметили, что гидрометеоцентр обещал снег.

«Списать бабло надо как-то, а снега нет )», «А гидрометеоцентр сказал ЕСТЬ СНЕГ», – написали в сети.

Отметим, что вечером 29 января в течение трех часов произошло резкое снижение температуры воздуха, ухудшение погодных условий в виде осадков (снег с дождем), порывов ветра. Сегодня на дороги города вышло 17 единиц специализированной техники (МДК), а также было использовано 293 тонн посыпочного материала.

Напомним, что в Днепре участились случаи с мошенниками, которые «отбирают» у местных жилье. «Осторожно! Дочка мошенников занимается отжимом жилья по накатанной схеме. На данный момент находится по адресу ул. Рабочая 73, квартира 281», – сообщает днепрянин под ником Александр Александров.

По его словам, аферисты уже более года портят соседям жизнь.

«Понаставляли камер, смотрят мне в окна, прослушки, отслеживают телефон, распускают плохие слухи. Портят мне жизнь. При этом я закон не нарушал и не нарушаю...», – отметил он, показав фото дочери аферистов в сети.

В комментариях местные смеются с нерадивого соседа.

«К психиатру сходи... у тебя паранойя», «Да я слышал про нее, с мусорами связана! Теряйте ее с Рабочей вообще!», «Красавица», «Че за бред ? Что значит смотрят в окна ? У вас мания преследования? Или они отжимают квартиры соседей ?», «Сейчас она тебя и здесь найдет», «Иллюминаты не беспокоят?», «Вы там закусывайте хоть иногда», «Тоже о ней слышала», – отметили пользователи сети.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

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