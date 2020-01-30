На одном из городских клубов Днепра вывесили российский флаг на всю стену

На задней стороне здания сфотографировали огромный российский триколор. Флаг России разместился на задней стене клуба «Тайм-аут», что на улице Паникахи, 61. Об этом рассказала местная жительница Ирина Головко в Facebook-группе «Дніпро україномовне – наше місто», сообщает Politeka.net.

Интересно, что ранее провокативный флаг никто не замечал из-за высоких деревьев. Недавно их срубили, обнажив огромный бело-сине-красный флаг.

«Пока все возмущаются билбордами в Киеве, которые уже сняли, у нас прямо сейчас – Тополь, клуб Тайм аут», – отметила горожанка.

В комментариях начали активное обсуждение не сколько флага, сколько ошибок в написании Киева.

«Тополь - овер?», «2, возле кт Січ», «Что касается верного написания -в Киеве или в Киеве (бигборды находятся где?), Потому что это вопрос же гораздо важнее, чем наличие триколора для некоторых», «Там был сквер, триколора за деревьями нихто не видел. Сейчас там деревья уничтожили, будут временные сооружения строить (киоски для "особых предпринимателей»), и вот такая картина открылась», – пишут в сети пользователи.

Администрация клуба «Тайм-аут» утверждает, что не собиралась демонстрировать никаких симпатий к стране агрессору. Более того, оказалось, что сине-красная расцветка — фирменный стиль «Тайм-аута», который сохраняется вот уже 15 лет.

А белый цвет вверху – это место для рекламы, которую сняли, а новую не разместили. В «Тайм-ауте» говорят, что готовы разместить рекламу любого желающего, пока директор договаривается нанести на белую полосу «флага» название клуба.

Напомним, что в Днепре людей напугал автомобиль, который «кидался» камнями в пешеходов и машины.

«Сегодня утром по направлению проспекта Богдана Хмельницкого в сторону Мирного и обратно было замечено сие чудо гружёное песком вперемешку с камнями, расскидывало по дороге покрытое льдом, от чего эти камни разлетались по пешеходам и машинам, для чего это делалось кто в курсе?», – отметил очевидец Роман Савченко.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

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