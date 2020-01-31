Днепряне собрались на митинг против российского пропагандистского кинофестиваля

Протест проходил возле Дома профсоюзов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение в соцсети одного из участников митинга Кирилла Дороленка в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Под стенами Дома профсоюзов прошла акция протеста против российского пропагандистского фестиваля кино. Снаружи и изнутри здания неравнодушные граждане пытались остановить показ кинолент, построенных на идеологии "русского мира".

«Днепр снова доказал, что здесь живет немало неравнодушных людей, которые готовы противодействовать вражеской провокации. Спасибо всем, кто пришел сегодня в Дом профсоюзов и выразил свой протест по поводу демонстрации российской пропаганды под прикрытием РПЦ. Адепты "русского мира" не должны расслабляться. А украинцы должны помнить, что победа возможна только при искренней поддержке друг друга», – призывает активист Дороленко.

Интересно, что организовал показ центр православной культуры, где откровенно поддерживаются принципы РПЦ. Сторонники роспропаганди выходили на улицу, читая молитвы на русском языке. Их пытались остановить сознательные дняпряни, но тщетно. Последние в конце исполнили Национальный гимн Украины и ряд патриотических песен. После этого, а также под возгласы национальных лозунгов, пропагандисты не выдержали и ушли.

Несмотря на сопротивление патриотов, пропагандистский кинофестиваль все-таки состоялся. Однако посетители и ценители российского кинематографа вышли из Дома профсоюзов коридором позора под крики "Позор!" и "Чемодан-Вокзал-Россия", сообщают местные СМИ.

Более того, в Днепре протесты будут продолжаться ежедневно до дня закрытия этого кинофестиваля.

В сети разместили фото, под которым очевидцы и участники митинга отметили, что пришло гораздо больше людей.

«Здесь не все.», «Мы их закидали идеями дестабилизации», «На этой фотографии лишь процентов 25-30 из тех, кто пришел дать отпор участникам гибридной войны, которая надвигается и надвигается с России. Нас собралось много!», «Так держать. Молодцы.», «Давайте чемоданов подарим этим уродам. Чтобы со своего рашистського шабаша сразу на вокзал маршировали», «что-то мало днепрян», «Молодцы - вы активные борцы за Украину! А борьба бывает разная и ( такая тоже ),главное чтобы приносила пользу... Спасибо вам, вы стражи справедливости! Слава Украине!» – пишут в сети.

Коридор ганьби біля Профспілок Gepostet von Kyrylo Dorolenko am Donnerstag, 30. Januar 2020

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