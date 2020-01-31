Более 69 тысяч школьников Днепра и области отправили на карантин

Больше, чем 20,9 % всех учеников города и области из-за распространения гриппа и ОРВИ не ходят в школу. Информацию об этом предоставили в департаменте образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации, сообщает Днепроград.

«Решение о закрытии школ на карантин принимают сами администрации школ. Они же регулируют продолжительность вынужденных каникул. Сейчас закрывать все школы области нет потребности. Но количество заболевших растет. Если тенденция сохранится, за полторы недели придется внедрять общий карантин», – прокомментировали в департаменте.

По конктретних цифр, то стоит назвать такие: 676 отдельных классов и 123 школы сейчас находятся на вынужденных каникулах. Больше всего учеников сейчас находятся дома в Покрове, Кривом Роге, Желтых Водах и Никополе. В Покрове на карантине находятся все восемь школ.

Следует отметить, что время, когда ученики вернутся за парты, каждая школа решает отдельно.

Напомним, 30 января днепряне собрались на митинг против российского пропагандистского кинофестиваля.

Интересно, что организовал показ центр православной культуры, где откровенно поддерживаются принципы РПЦ. Сторонники роспропаганди выходили на улицу, читая молитвы на русском языке. Их пытались остановить сознательные дняпряни, но тщетно. Последние в конце исполнили Национальный гимн Украины и ряд патриотических песен. После этого, а также под возгласы национальных лозунгов, пропагандисты не выдержали и ушли. В сети разместили фото, под которым очевидцы и участники митинга отметили, что пришло гораздо больше людей.

«Здесь не все.», «Мы их закидали идеями дестабилизации», «На этой фотографии лишь процентов 25-30 из тех, кто пришел дать отпор участникам гибридной войны, которая надвигается и надвигается с России. Нас собралось много!»,«что-То мало днепрян», «Молодцы - вы активные борцы за Украину! А борьба бывает разная и ( такая тоже ),главное чтобы приносила пользу... Спасибо вам, вы стражи справедливости! Слава Украине!» – пишут в сети.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

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