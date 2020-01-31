В Днепре после капитального ремонта улица Курчатова снова вызывает нервный тик у местных жителей

Разрушенную главную улицу города в социальной сети Facebook показал Константин Бильцан, сообщает Politeka.net.

«Добро пожаловать в Днепр» – именно такой таблички не хватает на улице Курчатова, а ведь это первое, что видят гости нашего города. И, кстати, на ремонт улицы Курчатова, ровно 1 год назад, из городского бюджета Днепра было потрачено более 130 млн. грн», – отметил он на своей странице в сети.

Отметим, что в Днепре улица Курчатова — это место большого скопления людей, встреч и расставаний, а также постоянного движения. Здесь есть множество остановок общественного транспорта, а еще расположен Автовокзал и станция метро Вокзальная.

Но плитка на тротуарах, предназначенных для передвижения пешеходов, сейчас находится не в очень хорошем состоянии: есть плитки разного размера и высоты, поэтому на дороге много неровностей, на которые жалуются местные жители.

«Печально», «Так делали с самого начала», «Дай Бог, чтобы мосты не падали и метро опять не заморозили...а то Филатов точно войдет в историю...», «Позор!!!! И обидно, делают все по чуть-чуть, не масштабно, там положили кусок плитки, там кусок асфальта закатали и выглядит все позорно, город областной, а вид как в...», «Каждый день там прохожу, убиться можно пока дойдёшь куда-то», «Заставить подрядчика переделать за свой счёт!», «А было выделено 136 млн», «Из них 130 украдено, а на 6 мы видим, что сделано», – прокомментировали днепряне.

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