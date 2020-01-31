В Кривом Роге аварийщики раскопали яму посреди улицы и пошли

Об этом говорится в группе "Инспекция по благоустройству н. Кривой Рог" в Facebook, пишет Politeka.net.

В Кривом Роге на улице заметили необычную картину. На улице рабочие аварийной службы устроили "раскопки" и убирать за собой не собираются.

На место происшествия вызвали инспекцию, "археологам" выдали предписание, что рабочие должны провести благоустройство после выполнения аварийных работ. Уже через несколько часов место работ закопали и покрыли щебнем.

“Благоустройство должно стать нормой! Вчера получили телефонное обращение от жителей одной из улиц частного сектора, проводятся земельные работы, но работники предприятия благоустройство осуществлять не планируют. Выехали. Составили предписание. Через несколько часов получили от жителей фото со словами благодарности”, – сообщили в группе.

Также днепряне напомнили, что за подобное предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа.

Напомним, что днепряне собрались на митинг против российского пропагандистского кинофестиваля. Протест проходил возле Дома профсоюзов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение в соцсети одного из участников митинга Кирилла Дороленка в Facebook.

Под стенами Дома профсоюзов прошла акция протеста против российского пропагандистского фестиваля кино. Снаружи и изнутри здания неравнодушные граждане пытались остановить показ кинолент, построенных на идеологии "русского мира".

Интересно, что организовал показ центр православной культуры, где откровенно поддерживаются принципы РПЦ. Сторонники роспропаганди выходили на улицу, читая молитвы на русском языке. Их пытались остановить сознательные дняпряни, но тщетно. Последние в конце исполнили Национальный гимн Украины и ряд патриотических песен.

В сети разместили фото, под которым очевидцы и участники митинга отметили, что пришло гораздо больше людей.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

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Также Politeka писала, что обычная поездка стала несчастьем для пассажиров автобуса под Днепром: в салон повалил кипяток.