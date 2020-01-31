В Днепре женщина захламила свою комнату мусором, который собирала более 8 лет

В Днепре на жилом массиве "Тополь" женщина настолько завалила свою квартиру мусором, всякий хлам вываливается через лоджию и щели в окнах. Об этом рассказали корреспонденты в сюжете "34 телеканала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Женщина лет 50-ти сносит в свою квартиру на первом этаже старые вещи, бутылки и прочий мусор, а свое поведение объясняет тем, что нигде не работает, и ей надо как-то выживать. При этом в квартире все завалено мусором под потолок, что сама женщина живет на полу в тамбуре возле квартиры.

Ее соседка, Анна Щукина с маленькой дочкой Марией живет прямо над этой свалкой, на втором этаже. Им пришлось две недели дышать трупным смрадом, пока не приехали МЧС. Оказалось, что у соседки на первом этаже умер брат в дальней комнате, и чтобы сотрудники спасательной службы к нему добрались, им пришлось пробивать туннель между потолком и мусором для того, чтобы достать труп.

Журналисты отмечают, что таких квартир, как у этой женщины около семидесяти только в Днепре.

Юристы не могут никак повлиять на этих граждан, которые собирают у себя мусор до потолка. Единственный человек, который может повлиять на это – депутат горсовета. Также следует поднимать вопрос о психическом здоровье таких людей, чтобы их забирали органы опеки.

Напомним, что в Одессе жители Фонтана жалуются на большую стихийную свалку, которая образовалась возле их дома. Там свалка разрослась возле дома №18 по Педагогической улице и доставляет неудобства жителям района.

«Бегают крысы, бродячие собаки, зловоние, антисанитария. Ветер разносит мусор по всему району», — говорит одна из жительниц.

Сейчас неравнодушные одесситы пытаются привлечь к проблеме внимание городских служб и ликвидировать свалку.

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