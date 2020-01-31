Возле школы в районе Игрень в северо-восточной части Днепра появилась могила горводоканалу

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на инстаграм-аккаунт «Х***вый Днепр».

«На Игрени, по улице Апостоловской, возле 122 школы, прямо посреди дороге стоит свежая могила с крестом. На кресте прибита табличка с надписью: "На этом месте десять раз похоронен гребаный горводоканал".», – сказано в сообщении.

На фото видно обычную с виду могилу с крестом, на котором висит табличка с надписью: «На этом месте десять раз похоронен гребаный горводоканал». Из земли торчит букетих желтых искусственных цветов, которые ставят на могилы умерших людей.

Отметим, что могила стоит почти на перекрёстке дорог.

В сети смеются с увиденного:

«Представляю реакцию прохожих, особенно, ночью», «Этот город не победить», «Моя школа просто топ, Игрень не перестает удивлять», «И газовую службу с транзитом рядом закопать», «Смех сквозь слёзы», «Для Игрени это нормально», – пишут в сети.

Напомним, что в Днепре женщина захламила свою комнату мусором, который собирала более 8 лет, хлам вываливается через лоджию и щели в окнах. Женщина лет 50-ти сносит в свою квартиру на первом этаже старые вещи, бутылки и прочий мусор, а свое поведение объясняет тем, что нигде не работает, и ей надо как-то выживать.

Ее соседка, Анна Щукина с маленькой дочкой Марией живет прямо над этой свалкой, на втором этаже. Им пришлось две недели дышать трупным смрадом, пока не приехали МЧС. Оказалось, что у соседки на первом этаже умер брат в дальней комнате, и чтобы сотрудники спасательной службы к нему добрались, им пришлось пробивать туннель между потолком и мусором для того, чтобы достать труп.

Журналисты отмечают, что таких квартир, как у этой женщины около семидесяти только в Днепре.

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