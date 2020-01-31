Днепр задолжал компании теплопоставщика, из-за чего в городе могут отключить отопление

Газ могут отключить 1 февраля 2020 года в Днепре, в связи с задолженностью за газ компании теплопоставщика. Информацию СМИ прокомментировал заммэр Днепра Михаил Лысенко, пишет «НМ».

Михаил Лысенко объяснил, что долг не касается Днепра.

«Та информация, которая просочилась в СМИ, не касается Днепра. В частности, заявление «Нафтогаза» касается нескольких котельных Каменского и котельных Днепровского облсовета. На жителях Днепра это ни коим образом не отразится, — беспокоится не стоит. Тепло из квартир никуда не исчезнет. Наши коммунальные предприятия не имеют задолженности по газу. Более того, оплата по счетам всегда была полной и своевременной. Таким образом, рисков отключения Днепра попросту не существует», — успокоил днепрян Лысенко.

Также он добавил, что горсовет вынужден выплачивать коммунальщикам дотации на расчет с поставщиками, если будет недоплата.

К слову, в самом «Нафтогазе» сообщили, что инструментов или механизмов отключения газа не существует.

«Мы физически не можем отключать предприятия. Мы отсылаем данные оператору газотранспортной системы. Либо отсылаем список должников, которые не имеют права отбирать газ из трубы. В таком случае теплопоставщик либо заключает договор, платит задолженность и отбирает газ законно, либо продолжает отбирать. Впрочем, это уже квалифицируется, как незаконное подключение. За этим следуют споры, штрафы, судебное взыскание», – пояснили в пресс-службе НАК «Нафтогаз».

Напомним, что возле школы в районе Игрень в северо-восточной части Днепра появилась могила горводоканалу. На Игрени, по улице Апостоловской, возле 122 школы, прямо посреди дороге стоит свежая могила с крестом. На фото видно обычную с виду могилу с крестом, на котором висит табличка с надписью.

Отметим, что могила стоит почти на перекрёстке дорог.

В сети смеются с увиденного:

«Представляю реакцию прохожих, особенно, ночью», «Этот город не победить», «Моя школа просто топ, Игрень не перестает удивлять», «И газовую службу с транзитом рядом закопать», «Смех сквозь слёзы», «Для Игрени это нормально», – пишут в сети.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

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