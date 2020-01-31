Днепр попал в число 50 самых загруженных дорог в городах мира

Днепр занял 47-е место в антирейтинге городов с самой большой загруженностью дорог. Отмечается, что в среднем за прошлый год днепряне простояли в пробках более 149 часов. Об этом стало известно из международного исследования сайта городского трафика “tomtom.com”, пишут местные СМИ.

Исследовательский сайт провел очередной анализ загруженности дорог на основании данных с GPS-навигаторов и приложений на смартфонах. Днепр оказался на 47 месте из 416 анализированных стран мира. В пробках ежедневно горожане теряли по 40 минут минимум, которые складываются в целых 6 дней потерянного времени за год.

Наибольшее скопление автомобилей было зафиксировано 29-го ноября 2019-го года, наименьшее – 25 августа.

Журналисты подсчитали, на что можно было потратить время, которое днепряне простояли в пробках. Так, сообщается, что за эти часы можно было пересмотреть 132 серии сериала «Игра престолов», испечь 7000 блинов и так далее.

Кроме того, если вы будете избегать поездок в 8 часов утра, а ехать в более ранее время или, наоборот, позднее, то можно за год сэкономить целых 8 часов жизни.

Напомним, что возле школы в районе Игрень в северо-восточной части Днепра появилась могила горводоканалу. На Игрени, по улице Апостоловской, возле 122 школы, прямо посреди дороге стоит свежая могила с крестом. На фото видно обычную с виду могилу с крестом, на котором висит табличка с надписью.

Отметим, что могила стоит почти на перекрёстке дорог.

В сети смеются с увиденного:

«Представляю реакцию прохожих, особенно, ночью», «Этот город не победить», «Моя школа просто топ, Игрень не перестает удивлять», «И газовую службу с транзитом рядом закопать», «Смех сквозь слёзы», «Для Игрени это нормально», – пишут в сети.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

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