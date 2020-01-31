В сети показали, как сейчас выглядит парк Шевченко в Днепре

Некогда в парке имени Шевченко на постаменте возвышался памятник Кобзарю. Теперь от него остался один порисованный вандалами постамент. В самом же парке царит дух упадка, а людей нет. Об этом рассказывает видеоблогер Dron Tom на своем канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как рассказал видеоблогер Dron Tom, памятник великому поэту стал прототипом того монумента, который установили на Монастырском острове. Там он находится до сих пор. Технически этот остров также относится парку Шевченко.

Поэтому говорить, что в парке совсем нет памятника поэту, тоже нельзя. А вот оригинал, с которого списывали прототип, по словам блогера перенесли куда-то в пригород и до наших дней он не сохранился.

«Капец, смотрите: все рушится, все отваливается. Вот, ресторанчик был классный, а сейчас только так», – прокомментировал влогер.

Некогда фешенебельный ресторан «Маяк», который считался одним из лучших в городе заперт и пустует, постепенно разваливаясь, о чем и говорит днепрянин в своем видео.

Ступеньки, которые ведут к легендарному ресторану разбиты и сильно порисованные граффити. Некогда популярные дискотека и картодром также не в лучшем состоянии — пол покрыт трещинами и все завалено огромными кучами мусора.

«Просто заброшенное место. Вон дерево повалилось, никому оно не надо, а в центре города пилят здоровые деревья. Тут тоже мусорка, как видите», – делится вблогер.

Напомним, что в Днепре "закопали" горводоканал. На фото видно обычную с виду могилу с крестом, на котором висит табличка с надписью: «На этом месте десять раз похоронен гребаный горводоканал». Из земли торчит букетих желтых искусственных цветов, которые ставят на могилы умерших людей.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

Как сообщала Politeka, бессонница довела парней до преступления в Днепре: такое удивило даже полицейских

Также Politeka писала, что обычная поездка стала несчастьем для пассажиров автобуса под Днепром: в салон повалил кипяток