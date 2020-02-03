Мэр Днепра Борис Филатов показал архивное фото, как пас коров

Об этом городской голова Днепра Борис Филатов написал в Instagram, сообщает Politeka.net.

«Трудно поверить, что я когда-то был таким. И даже пас в селе коров», – написал Филатов в соцсети.

На фото он позирует среди поля, с суровым видом, и в одних штанах, опоясанных обычной веревкой.

Днепряне начали активно комментировать архивный кадр своего мэра, добавляя, что действительно трудно поверить в увиденное.

«А нам как трудно», « Мені 13 минав. Я пас ягнята за селом) также нужное дело», «В городе живет тот, кто не смог заработать и построить себе дом за городом. Красивое фото.», «Какое органическое фото.», «не узнать», «Чак Норрис», «Ну, и нормально», «Почему трудно поверить? У каждого своя история», «Шикарный ремень, у меня тоже когда-то такой был», «Ой вэй, Борис, вы сейчас похудели, вам подкачаться и будете таким же снова», – отметили в сети пользователи.

Напомним, что днепряне жалуются на дороги в Днепре. В Днепре после капитального ремонта улица Курчатова снова вызывает нервный тик у местных жителей. Разрушенную главную улицу города в социальной сети Facebook показали горожане.

«Грустно», «Так делали с самого начала», «Дай Бог, чтобы мосты не падали и метро снова не заморозили...а то Филатов точно войдет в историю...», «Позор!!!! И обидно, делают все по чуть-чуть, не масштабно, там положили кусок плитки, там кусок асфальта закатали и все выглядит позорно, город областного, а вид как в...», «Каждый день там прохожу, убиться можно пока дойдешь куда-то», «Заставить подрядчика переделать за свой счет!», «А было выделено 136 млн», «Из них 130 украдено, а на 6 мы видим, что сделано», – прокомментировали потрясающие кадры днепряне.

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