В маршрутке Днепра пассажир обнаружил растительность прямо возле пассажирского сиденья

Как передает Politeka.net, соответствующие снимки опубликовал сам очевидец.

Вопиющий случай произошел на маршрутном такси №126, который курсирует ж/м Левобережный-3 — ж/м Тополи-3.

«Да что ж за день такой. Маршрут 126, белый спринтер. Салон неплохой, но на всех окнах грибок. Ну как так? И это уже 8 гривен и «старый» перевозчик», — сообщил он.

Также он прикрепил снимки, на которых отчетливо видно разрастающиеся плоды возле окна.

Напомним, что сеть шокировали кадры, на которых один из пассажиров маршрутки запечатлел, как водитель справляет нужду прямо у дороги. В соцсети опубликовали видео мерзкого инцидента на дорогах.

"На фото не лужи после дождя, это их моча. Им негде ссать, АТП о таких нуждах не думает. Поэтому водилы просто в тупике едут туда где ходит меньше людей и ссут прям из маршрутки. Всякие Тонконогие отморозились. В горсовете тоже. они не замечают проблему. Поэтому автор этих видосов дал их нам с надеждой, что хоть огласка поможет прекратить это зловоние. На некоторых видео видно голые пи**ны. Поэтому с детьми смотреть не рекомендуется", - говорилось в подписи к посту.

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