На Днепропетровщине пропал 28-летний Виталий Довнер из города Каменское



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Известно, что мужчина ушел из дома 17 января в неизвестном направлении. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщили

Мужчина проживает в Каменском на улице Звенигородской. Дома он не появлялся около месяца.

На вид Виталию около 30 лет, рост 180 см., худощавого телосложения, волосы темные, короткие.

Полиция просит сообщить любую информацию о пропавшем на линию "102" или по телефонам: (097) 774-07-04, (096)586-94-41.

Также мы сообщали, что полиция разыскивает 41-летнего Александра Широкова, который 20 января сел маршрутного автобуса «Бузовка-Днепр» и поехал на работу. В г. Днепр отработал смену, но домой не вернулся. На сегодня его местонахождение не установлено.

Его приметы: на вид 40-42 года, рост 164-170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, брови дугообразные, волосы прямые короткие светлые, глаза голубые, нос прямой.

Мужчина был одет в черную вязаную шапку, темно-синюю куртку, черные джинсовые брюки, черные зимние ботинки. При себе имел банковскую карту, ID-паспорт на свое имя, черную сумку с предметами личной гигиены.



Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцами шрам от травмирования, на левой груди сверху армейское татуировки в виде меча.



Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего мужчины, сообщить по телефону Магдалиновского отделения полиции (291) 2-15-54 или 756-25-24, 102.

Также мы сообщали, что 79-летнего дедушку, который потерялся в Днепре, нашли патрульные. 7 февраля, около 16:00 его родные позвонили в полицию и сообщили, что не нашли отца дома. Вероятно, человек вышел. Родные волновались за него, потому что он имел проблемы с памятью. Мужчину привезли домой и передали сыну.





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