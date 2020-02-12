Никто не может найти на нее управу

В Днепре 86-летняя женщина забаррикадировалась в квартире и постоянно затапливает соседей



Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете 11 канала (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



На протяжении 4 дней коммунальщики безуспешно пытались попасть в квартиру женщины и единственное, что они смогли сделать это перекрыть воду всему подъезду.



20 квартир многоэтажки на Генерала Пушкина остались без воды.

«Стучим, а в ответ – тишина. Лишь иногда слышно шаги за дверью, а в выбитый глазок видно, как пенсионерка-скандалистка ходит по квартире. Но с соседями она не выходит на связь уже 11 лет. Вмятины на дверях, оторванная ручка и дыра вместо глазка. Еще с прошлых выходных жители этой высотки на Генерала Пушкина не могут достучаться к соседке-пенсионерке. В квартире она живет одна, и уже четвертые сутки беспощадно топит соседей, а двери – не открывает!», – рассказали журналисты.

Известно, что бабушка страдает от проблем с психикой и затопление соседей лишь верхушка айсберга.

Она регулярно скандалит и крики в ее квартире слышны каждую ночь.

Ранее мы сообщали, что вдетском саду Каменского излишне активная бабушка регулярно изводит воспитателей и администрацию



Такие действия бабушки другие родители расценивают как «родительский терроризм» и спрашивают совета, куда обращаться, чтобы уладить конфликт.

она может находится в садике по несколько часов и контролировать ситуацию, рассказывать о некомпетентности персонала.

Бабушке многочисленно говорили, что ее присутствие в группе с детьми нарушает санитарные нормы и пр. После этого разговора бабушка на некоторое время перестала приходить, а потом возобновила свои претензии и оскорбления.

Напомним, воспитатель и няня устроили беспредел в детсаду под Днепром

А еще Politeka писала, что скандал в детсаду Одессы

Также Politeka сообщала, что женщина совершила непоправимое с младенцем в Днепре