На проспекте Яворницкого в Днепре сломался и задымился трамвай маршрута №1
Об этом сообщают местные СМИ.
Авария произошла на просп. Дмитрия Яворницкого напротив здания Днепровского горсовета. По словам очевидцев вагон вдруг встал на путях, а из салона повалил дым. Пассажиры были вынуждены срочно покинуть трамвай.
Толпа направилась к центру пешком. В данный момент движение трамваев в сторону центра парализовано. На место ЧП направились ремонтные бригады.
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Ранее мы сообщали, что в Павлограде загорелась маршрутка вместе с людьми.
Во время пожара водитель автотранспорта, Александр Гавриленко, не растерялся и, не теряя времени, принял все первоочередные мероприятия по эвакуации людей, а также пытался потушить возгорание огнетушителями. Пожар спасатели ликвидировали.
Также в Кривом Роге задымился один из вагонов скоростного трамвая, следовавшего по маршруту 2М в сторону станции Заречной.
Неприятный запах гари услышали даже пассажиры в вагоне. На ближайшей станции
Водитель трамвая заметила поломку на станции Мудреной и вышла проверить, что произошло. В это время трамвай начал ехать сам, поэтому водитель вернулась в кабину.
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