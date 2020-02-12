На проспекте Яворницкого в Днепре сломался и задымился трамвай маршрута №1

Об этом сообщают местные СМИ.



Авария произошла на просп. Дмитрия Яворницкого напротив здания Днепровского горсовета. По словам очевидцев вагон вдруг встал на путях, а из салона повалил дым. Пассажиры были вынуждены срочно покинуть трамвай.

Толпа направилась к центру пешком. В данный момент движение трамваев в сторону центра парализовано. На место ЧП направились ремонтные бригады.

Ранее мы сообщали, что в Павлограде загорелась маршрутка вместе с людьми.

В транспортного средства вспыхнул моторный отсек.

Во время пожара водитель автотранспорта, Александр Гавриленко, не растерялся и, не теряя времени, принял все первоочередные мероприятия по эвакуации людей, а также пытался потушить возгорание огнетушителями. Пожар спасатели ликвидировали.

Также в Кривом Роге задымился один из вагонов скоростного трамвая, следовавшего по маршруту 2М в сторону станции Заречной.

Неприятный запах гари услышали даже пассажиры в вагоне. На ближайшей станции

Водитель трамвая заметила поломку на станции Мудреной и вышла проверить, что произошло. В это время трамвай начал ехать сам, поэтому водитель вернулась в кабину.

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