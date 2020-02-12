На Днепропетровщине в один из домов пробралась крыса через канализацию



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Телеграм-канале "Х**вый Днепр".





Неожиданный сюрприз ждал хозяина одной из квартир по улице Чайкиной в городе Покров (бывш. Ороджоникидзе), когда тот решил сходить в туалет в собственном доме.



Она сидела просто в унитазе в надеже выбраться на волю, но нечего у животного не получилось, так как хозяева квартиры закрыли ее крышкой, чтобы она не пробралась в дом.

Для "ликвидации" не званного гостя хозяева квартиры впустили к унитазу собаку. Как же вытащили крысу из унитаза - неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в Вольногорске обнаружили неизвестных опасных пауков внешне похожих на каракуртов.

Кроме того, в Днепропетровской области наблюдается повышенная активность гадюк и даже возможен риск их вымирания.

4 января на ул. Большой Диевской змея заползла в частный дом и до смерти напугала его хозяйку. Непрошенную гостью выдворяли с помощью спасателей.

И такие случаи происходят по всей области.

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