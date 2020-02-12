На Днепропетровщине в один из домов пробралась крыса через канализацию
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Телеграм-канале "Х**вый Днепр".
Неожиданный сюрприз ждал хозяина одной из квартир по улице Чайкиной в городе Покров (бывш. Ороджоникидзе), когда тот решил сходить в туалет в собственном доме.
Она сидела просто в унитазе в надеже выбраться на волю, но нечего у животного не получилось, так как хозяева квартиры закрыли ее крышкой, чтобы она не пробралась в дом.
Аномалия в столице, обвал курса валют и атака на украинцев в Польше – главное за ночь
Ким Кардашьян выставила напоказ все свое великолепие: "Боже, как я люблю..."
Пугачева и Лобода попали в жуткое ЧП в Москве, все в дыму, началась давка: кадры с места
Ученые сделали удивительное открытие: артефакты древности находят сотнями, "вместо моря была..."
Для "ликвидации" не званного гостя хозяева квартиры впустили к унитазу собаку. Как же вытащили крысу из унитаза - неизвестно.
Ранее мы сообщали, что в Вольногорске обнаружили неизвестных опасных пауков внешне похожих на каракуртов.
Кроме того, в Днепропетровской области наблюдается повышенная активность гадюк и даже возможен риск их вымирания.
4 января на ул. Большой Диевской змея заползла в частный дом и до смерти напугала его хозяйку. Непрошенную гостью выдворяли с помощью спасателей.
И такие случаи происходят по всей области.
Напомним, огромного «монстра» поймал мужчина в Днепре
Также Politeka писала, что ЧП произошло в детском саду Днепра, фото опубликовали в сети
А еще Politeka сообщала, что Украинец поймал огромного монстра на Днепропетровщине, фотографии облетели сеть