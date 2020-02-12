Его с трудом остановили даже полицейские

Мужчина устроил драку в больнице Кривого Рога

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Криворожского городского отдела Управления полиции.

"11 февраля на линию 102 поступило сообщение о том, что в одной из больниц города находится хулиган. Мужчина, по словам заявителей, вел себя агрессивно, провоцировал драку с посетителями и персоналом медучреждения", — говорится в сообщении.

Когда правоохранители прибыли на место инцидента, то застали там молодого человека в неадекватном состоянии. Он требовал от врача справку о том, что он совершенно трезв и в его крови не выявлено наличие алкоголя. Но внешние признаки и поведение мужчины говорили о другом.

Ранее мы сообщали, что в одной из городских маршруток Днепра пассажиры устроили дебош.

Известно, что изначально конфликт возник из-за девушки, которая просила у пассажиров денег на лечение больного ребенка. Один из них с негодованием отреагировал на ее появление в салоне и осыпал девушку бранью.

Мужчина не успокоился и тогда, когда виновница покинула транспортное средство. Пассажиры попросили его вести себя тише, в ответ на что дебошир затеял драку.

Отметим, ранее мы писали, что 20 июня в Днепре в отдел полиции поступил звонок от неравнодушных жителей города. Они сообщили, что дети нашли на стадионе 10-летнего мальчика с признаками алкогольного опьянения.

Полицейские прибыли на место происшествия и вызвали скорую помощь и бабушку мальчика, которая является его опекуном. Дебошир признался, что употреблял пиво вместе с 14-летним братом. Затем ему стало плохо и он решил прилечь. Парня госпитализировали с алкогольной интоксикацией.



