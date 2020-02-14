В центре Днепра на улице Старокозацкой люди выбрасывают мусор прямо из окон

Как передает Politeka.net, об соответствующие кадры опубликовал "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Судя по кадрам, мусор летит прямо из окон дома, а внизу собралась куча, которая так и будет складироваться и расти все больше и больше.

В соцсетях горожане отмечают: какие претензии можно предъявлять к работе городских коммунальных служб, если люди сами устраивают свалку под окнами собственного дома?



Судя по масштабу стихийной свалки - давно и в больших количествах.

Ранее мы сообщали, что на жилом массиве "Тополь" женщина настолько завалила свою квартиру мусором, всякий хлам вываливается через лоджию и щели в окнах.

Женщина лет 50-ти сносит в свою квартиру на первом этаже старые вещи, бутылки и прочий мусор, а свое поведение объясняет тем, что нигде не работает, и ей надо как-то выживать. При этом в квартире все завалено мусором под потолок, что сама женщина живет на полу в тамбуре возле квартиры.

Также в сети показали, как сейчас выглядит парк Шевченко в Днепре.

Некогда в парке имени Шевченко на постаменте возвышался памятник Кобзарю. Теперь от него остался один порисованный вандалами постамент.

В самом же парке царит дух упадка, а людей нет.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

Как сообщала Politeka, бессонница довела парней до преступления в Днепре: такое удивило даже полицейских

Также Politeka писала, что обычная поездка стала несчастьем для пассажиров автобуса под Днепром: в салон повалил кипяток