В Днепре произошел новый случай вандализма
Как передает "Днепр оперативный" инцидент произошел возле монумента "Безымянная высота".
Неизвестные уничтожили четыре лавочки, а судя по разбросанным рядом бутылкам, злоумышленники еще и употребляли алкоголь.
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Жители города уже высказали свое недовольство данному акту вандализма.
"Только в прошлом году поставили новые лавочки...", "Вот этих пи---ов надо в АТО", "Одно из красивейших мест нашего района, историческая памятка, гордость Диевки... Наверное, даже года не прошло с момента, когда облагородили памятник", - писали в сети.
Ранее мы сообщали, что в Днепре неизвестные сломали стенд с именами погибших воинов АТО на Аллее Памяти.
Акт вандализма состоялся вечером 11 июля.
Также, в Одесской области вандалы поиздевались над памятью погибших в Великой Отечественной войне
В селе Первомайское Лиманского района неизвестные осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне жителям села. Они забросали его мусором, а также описали элементы.
Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.
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