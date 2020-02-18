Жительница Днепра возмущена действиями соседей, которые оставляют мусор и продукты жизнедеятельности организма прямо в подъезде



Как передает Politeka.net, свою историю она рассказала в Facebook.

Как утверждает женщина, ей неоднократно приходилось выносить гнилые овощи, бутылки, старые вещи. Но последний случай перешел все границы - выброшенная елка и ведро мочи на лестничной площадке повергли ее в ужас.



"Люди прошу совет...я не знаю как дальше жить...Ситуация : на площадке убираю одна, да если бы только убирать пыль...некоторые личности выносят разный мусор и оставляют на площадке. Это уже крик души...людьми назвать их не могу ...Люди , у кого подобная ситуация, что делать ????", - не выдерживает жительница многоэтажки.

Неравнодушные днепряне принялись давать советы несчастной женщине:

"Поставить камеру и весь мусор под дверь того, кто выбросил", " Перегородить этот угол. Сделать кладовку. В нашем доме много лет назад тоже была такая проблема. Потом соседи сделали кладовку себе (за что я им очень благодарна) и никто теперь в подъезде не гадит. 2. У нас ОСББ, есть уборщица, которая убирает каждую неделю. 3. Не пускайте чужих людей в подъезд и выгоняйте молодежь, если сидят на этаже.", - писали под постом женщины.

Ранее мы сообщали, что в Днепре 86-летняя женщина забаррикадировалась в квартире и постоянно затапливает соседей.



На протяжении 4 дней коммунальщики безуспешно пытались попасть в квартиру женщины и единственное, что они смогли сделать это перекрыть воду всему подъезду.

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