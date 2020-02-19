Днепряне предлагают снести недостроенную гостиницу "Парус"

Как передает Politeka.net, об этом говорится в соответственной петиции.

Ее втор утверждает, что заброшенное здание "портит облик Днепра".

"Уже не одно десятилетие как в каждом уголке города можно найти заброшенные дома, фабрики и даже заводы. Одним из зданий, портящих облик Днепра, является недостроенная гостиница "Парус", строительство которой началось ещё в далёком 1975 году. На сегодня дальше неоднократных обещаний властей дело о сносе недостройки не дошло.", - говорится в петиции.

Поэтому автор обратился в городской совет, горисполком и мэрию с просьбой решить вопрос с "заброшками", а особенно с многострадальной гостиницей "Парус".

Для того, чтобы прошение рассмотрели, она должна собраться 1000 подписей горожан.

Ранее мы сообщали, что в Днепре сняли короткометражный документальный фильм художественной группы Fantastic Little Splash о недостроенном отеле «Парус».

Этот недострой считается символом города, его печатают на футболках и магнитах, он стал частью городского фольклора. Группа Fantastic Little Splash видит в этом разрыв между желаемым и действительным и исследует в фильме разнообразие интерпретаций этого образа.