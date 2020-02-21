Неизвестные вандалы испортили автомобиль-экспонат, подаренный Первому Музею АТО волонтерами
Как передает Politeka.net, об этом сообщила директор Исторического музея Юлия Песчанская на своей странице в Facebook.
Инцидент случился 20 февраля, в годовщину погибших на Майдане.
"Сегодня ночью произошли у музея два события. Во-первых, совершили сокрушения нового экспоната с уличной экспозиции - авто, которое нам подарили волонтеры. Во-вторых, на дереве появились бумажные белые крылья. Именно сегодня. В годовщину погибших на Майдане. Это вызов. Мы принимаем его.", - заявила она.
Ранее неизвестные уничтожили четыре лавочки возле памятника "Безымянная высота".
Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные сломали стенд с именами погибших воинов АТО на Аллее Памяти.
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В селе Первомайское Лиманского района неизвестные осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне жителям села. Они забросали его мусором, а также описали элементы.
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