В Днепре общественный транспорт будет курсировать согласно четкому графику движения

Как передает Politeka.net, об этом сообщил заведующий сектором контроля департамента транспорта Днепровского горсовета Иван Васючков.

Он напомнил, что последние 20 лет в Днепре общественный транспорт работает не по графику движения, а по интервалам отправления, которые зачастую не возможно предугадать. В связи этим, в горсовете решили исправить ситуацию.

"Планомерно переведём все автобусы на работу согласно чётких графиков движения. Начинаем с маршрутов, которые обслуживают автобусы большой вместимости", — сообщил он.

Уже известно, что первым маршрутом, который затронут изменения будет маршрут №76.

Кроме того, уже в марте к работе по графику перейдут маршруты 35, 38, 88, 95 (А), 115, 120, 121, 125. И далее, постепенно, каждый городской маршрут.





Ранее мы сообщали, что водной из днепровских маршруток на Католическое Рождество, 25 декабря, водитель в дождь не пустил женщину с тремя детьми.

По словам женщины, водитель маршрутки не только отказал в услугах матери с тремя детьми, но и нагло им соврал.

Также мы сообщали, что водитель маршрутного такси №14 в Никополе не хотел брать двух участников АТО.

По словам очевидца, маршрутчик аргументировал свой отказ тем, что на предыдущей остановке только вышли льготники. При этом в автобусе практически не было людей. Тем не менее, водитель все равно не захотел вести атошников.

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