Сегодня, 24 февраля, в Днепре в связи с проведением аварийных работ будет прекращено водоснабжение

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в «Днепроводоканале».

Известно, что работы будут проводиться весь день.

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Вода отсутствует по таким адресам:

  • В связи с проведением аварийных работ по ул. А. Фабра, 14 прекращено водоснабжение по ул. А. Фабра, 2-16.
  • В связи с проведением аварийных работ по ул. Набережная Победы, 108 прекращено водоснабжение по ул. Мандрыковская, 159-173.

Кроме того, в нескольких районах Днепра отключат свет.

Соборный район

  • пр. Гагарина 117-127;
  • ул. Лизы Чайкиной 2, 4, 1, 3;
  • ул. Тихвинская,
  • ул. Сташкова,
  • ул. Дерновая,
  • ул. Лучевая
  • ул. Славянская,
  • ул. Гайсинская,
  • пер. Днепровский,
  • ул. Мандрыковская 316-330
  • ул. Зоопарковая 110-74,75-65,
  • ул. Северодонецкая 1-7, 4-14

АНД район

  • просп. Слобожанский, 129, 135, 137, 139, 141,
  • ул. Холодильная, 2, 6
  • ул. Гринченко, 56-245, 138-226, 111-163,
  • ул. Гагринская, 73-158, 109-137, 80-120,
  • ул. Отечественная, 26-91,
  • ул. Семипалатинская, 1-39, 2-54,
  • ул. Архангельская, 1-49, 2-54,
  • ул. Богомаза, 133, 135, 177,
  • пер. Гагринский, 1-32,
  • тупик Гринченко, 2-14
  • ул. Отечественная 49-59;
  • пер. Бахчисарайский 1-3;
  • ул. Передовая 1-103
  • ул. Береговая 59-127,112-188;
  • ул. Величко 1-71,2-80;
  • тупик Самуила Величко 1-17,
  • туп. Береговой 2-8
  • ул. Янтарная, 79-81

Чечеловский район

  • ул. Кипучая 21-45, 28-36,
  • пер. Пионерский 2-6,1-3,
  • Краснополье 1,3, 2-8,
  • ул. Проселочная_ (Путивцева) 1а-17, 2-32,
  • ул. Банковская 1-21,
  • туп. Абрикосовый 1-7, 2-10,
  • ул. Зеркальная 47-69, 66-94,
  • ул. Зеленогорская 72-47,60-38а.
  • ул. Ракетостроителей 123-88,
  • ул. Галаса 1,
  • пер. Будника 3-13,2,
  • пер. Конюхова 1,3,9,
  • ул. Кульчева 7,9,6,10,12,
  • пер. Команова 15,7,8,
  • пер. Смирнова 5,
  • ул. Большая 111-115, 128,
  • ул. Уткина 2-6,1-3,
  • пер. Адамчика 1-9,
  • ул. Ягдикиева 8,7,
  • пер. Смирнова 15,17,
  • ул. Южмашевская 54-60,74-90,39-45,55,57,65,92-118
  • пер. Жемчужный 1-11, 2-10,
  • пер. Заповедный 1-13, 2-8,
  • ул. Заповедная 1-23, 2-36 / 1,
  • ул. Безлесная 18-34, 19-37,41, ул. Жемчужная 2-10, 1-25, 27,29,
  • ул. Ставковая 1-7,
  • ул. Загорянская 1-9, 2-18,
  • ул. Безлесная 36-84, 45-61, 87,
  • ул. Колхозная Балка 1-51, 2-50;

Ранее мы сообщали, что недавно произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.

По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.

Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.