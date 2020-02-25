Сегодня, 24 февраля, в Днепре в связи с проведением аварийных работ будет прекращено водоснабжение

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в «Днепроводоканале».

Известно, что работы будут проводиться весь день.

Вода отсутствует по таким адресам:

В связи с проведением аварийных работ по ул. А. Фабра, 14 прекращено водоснабжение по ул. А. Фабра, 2-16.

В связи с проведением аварийных работ по ул. Набережная Победы, 108 прекращено водоснабжение по ул. Мандрыковская, 159-173.

Кроме того, в нескольких районах Днепра отключат свет.

Соборный район

пр. Гагарина 117-127;

ул. Лизы Чайкиной 2, 4, 1, 3;

ул. Тихвинская,

ул. Сташкова,

ул. Дерновая,

ул. Лучевая

ул. Славянская,

ул. Гайсинская,

пер. Днепровский,

ул. Мандрыковская 316-330

ул. Зоопарковая 110-74,75-65,

ул. Северодонецкая 1-7, 4-14

АНД район

просп. Слобожанский, 129, 135, 137, 139, 141,

ул. Холодильная, 2, 6

ул. Гринченко, 56-245, 138-226, 111-163,

ул. Гагринская, 73-158, 109-137, 80-120,

ул. Отечественная, 26-91,

ул. Семипалатинская, 1-39, 2-54,

ул. Архангельская, 1-49, 2-54,

ул. Богомаза, 133, 135, 177,

пер. Гагринский, 1-32,

тупик Гринченко, 2-14

ул. Отечественная 49-59;

пер. Бахчисарайский 1-3;

ул. Передовая 1-103

ул. Береговая 59-127,112-188;

ул. Величко 1-71,2-80;

тупик Самуила Величко 1-17,

туп. Береговой 2-8

ул. Янтарная, 79-81

Чечеловский район

ул. Кипучая 21-45, 28-36,

пер. Пионерский 2-6,1-3,

Краснополье 1,3, 2-8,

ул. Проселочная_ (Путивцева) 1а-17, 2-32,

ул. Банковская 1-21,

туп. Абрикосовый 1-7, 2-10,

ул. Зеркальная 47-69, 66-94,

ул. Зеленогорская 72-47,60-38а.

ул. Ракетостроителей 123-88,

ул. Галаса 1,

пер. Будника 3-13,2,

пер. Конюхова 1,3,9,

ул. Кульчева 7,9,6,10,12,

пер. Команова 15,7,8,

пер. Смирнова 5,

ул. Большая 111-115, 128,

ул. Уткина 2-6,1-3,

пер. Адамчика 1-9,

ул. Ягдикиева 8,7,

пер. Смирнова 15,17,

ул. Южмашевская 54-60,74-90,39-45,55,57,65,92-118

пер. Жемчужный 1-11, 2-10,

пер. Заповедный 1-13, 2-8,

ул. Заповедная 1-23, 2-36 / 1,

ул. Безлесная 18-34, 19-37,41, ул. Жемчужная 2-10, 1-25, 27,29,

ул. Ставковая 1-7,

ул. Загорянская 1-9, 2-18,

ул. Безлесная 36-84, 45-61, 87,

ул. Колхозная Балка 1-51, 2-50;

Ранее мы сообщали, что недавно произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.

По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.

Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.