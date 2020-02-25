Сегодня, 24 февраля, в Днепре в связи с проведением аварийных работ будет прекращено водоснабжение
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в «Днепроводоканале».
Известно, что работы будут проводиться весь день.
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Вода отсутствует по таким адресам:
- В связи с проведением аварийных работ по ул. А. Фабра, 14 прекращено водоснабжение по ул. А. Фабра, 2-16.
- В связи с проведением аварийных работ по ул. Набережная Победы, 108 прекращено водоснабжение по ул. Мандрыковская, 159-173.
Кроме того, в нескольких районах Днепра отключат свет.
Соборный район
- пр. Гагарина 117-127;
- ул. Лизы Чайкиной 2, 4, 1, 3;
- ул. Тихвинская,
- ул. Сташкова,
- ул. Дерновая,
- ул. Лучевая
- ул. Славянская,
- ул. Гайсинская,
- пер. Днепровский,
- ул. Мандрыковская 316-330
- ул. Зоопарковая 110-74,75-65,
- ул. Северодонецкая 1-7, 4-14
АНД район
- просп. Слобожанский, 129, 135, 137, 139, 141,
- ул. Холодильная, 2, 6
- ул. Гринченко, 56-245, 138-226, 111-163,
- ул. Гагринская, 73-158, 109-137, 80-120,
- ул. Отечественная, 26-91,
- ул. Семипалатинская, 1-39, 2-54,
- ул. Архангельская, 1-49, 2-54,
- ул. Богомаза, 133, 135, 177,
- пер. Гагринский, 1-32,
- тупик Гринченко, 2-14
- ул. Отечественная 49-59;
- пер. Бахчисарайский 1-3;
- ул. Передовая 1-103
- ул. Береговая 59-127,112-188;
- ул. Величко 1-71,2-80;
- тупик Самуила Величко 1-17,
- туп. Береговой 2-8
- ул. Янтарная, 79-81
Чечеловский район
- ул. Кипучая 21-45, 28-36,
- пер. Пионерский 2-6,1-3,
- Краснополье 1,3, 2-8,
- ул. Проселочная_ (Путивцева) 1а-17, 2-32,
- ул. Банковская 1-21,
- туп. Абрикосовый 1-7, 2-10,
- ул. Зеркальная 47-69, 66-94,
- ул. Зеленогорская 72-47,60-38а.
- ул. Ракетостроителей 123-88,
- ул. Галаса 1,
- пер. Будника 3-13,2,
- пер. Конюхова 1,3,9,
- ул. Кульчева 7,9,6,10,12,
- пер. Команова 15,7,8,
- пер. Смирнова 5,
- ул. Большая 111-115, 128,
- ул. Уткина 2-6,1-3,
- пер. Адамчика 1-9,
- ул. Ягдикиева 8,7,
- пер. Смирнова 15,17,
- ул. Южмашевская 54-60,74-90,39-45,55,57,65,92-118
- пер. Жемчужный 1-11, 2-10,
- пер. Заповедный 1-13, 2-8,
- ул. Заповедная 1-23, 2-36 / 1,
- ул. Безлесная 18-34, 19-37,41, ул. Жемчужная 2-10, 1-25, 27,29,
- ул. Ставковая 1-7,
- ул. Загорянская 1-9, 2-18,
- ул. Безлесная 36-84, 45-61, 87,
- ул. Колхозная Балка 1-51, 2-50;
Ранее мы сообщали, что недавно произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.
По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.
Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.
Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.
Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.
Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.