Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають у межах міської програми підтримки українців, які проживають у складних умовах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надавали відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Йдеться про набори з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів, які проживають у місцях тимчасового компактного перебування у Дніпрі.

Саме ця категорія отримувачів була визначена як пріоритетна для регулярної гуманітарної підтримки. Допомога охоплює кілька груп внутрішньо переміщених осіб.

Серед них - люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, а також ті, хто супроводжує малолітніх дітей чи осіб з обмеженою дієздатністю.

Окремо враховують дітей віком від 3 до 18 років. Крім цього, продовольчі набори можуть отримувати переселенці, які перебувають у складних життєвих обставинах та отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Водночас передбачена і можливість одноразової допомоги. Якщо людина щойно перемістилася до міста, проживає у місці компактного розміщення та вперше звернулася до органів соціального захисту, але не належить до визначених категорій, вона може отримати набір один раз.

До складу набору з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі входять: м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові страви з тушкованим м’ясом, а також чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Щоб отримати допомогу, необхідно було звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування.

