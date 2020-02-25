В Днепре, 24 февраля, в детском садике «Орленок» на улице Инженерной загорелась электрощитовая
Об этом сообщает Информатор.
Известно, что все, кто находился в помещении в этот момент были эвакуированы. Прибывшим на место службе спасения удалось ликвидировать возгорания, до того, как оно переросло в серьезный пожар.
Причиной ЧП называют замыкание в проводке щитовой.
Из-за сильного задымления одну группу малышей, воспитателей и персонал сразу же вывели на улицу. Никто из них не пострадал.
Ранее мы сообщали, что из школы №155 Кривого Рога эвакуировали 570 детей и 44 сотрудника из-за того, что кто-то из учеников распылил перцовый баллончик.
В результате инцидента пострадала одна восьмиклассница Девочка надышалась газом и переволновалась, но родители отказались от ее госпитализации.
На место происшествия приезжали спасатели. Ученики и персонал успели выйти из здания до их приезда. Все помещения в школе проветрили и продолжили учебный процесс.
Также мы писали, что из садика в Днепре эвакуировали более четырёхсот детей.
В Днепре в дошкольном учреждении УВК № 148 провели эвакуацию. Из помещений вывели более трехсот детей дошкольного возраста и более сотни первоклассников.
В учреждении установили новую систему пожарной сигнализации и проверили в деле.
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