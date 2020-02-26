Двое неизвестных мужчин оставляют метки на квартирах днепрян

Как передает Politeka.net, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

"Предприимчивых ребят" засекли 26 февраля на Парусном. Представились они консультанты «МТЗ», но после того, как их начали снимать на камеру - они мгновенно скрылись.

Кроме того, после их визита женщина обнаружила меловые метки на своей и паре соседских дверей.

"Начальник ОСББ вызвал полицию, они приехали , попросили назвать ФИО( без каких либо документов) и, типа, пробили по базе — сказали чистые. На просьбу начальника ОСББ показать удостоверения или документы этих ребят, полицейские сказали, что они это делать не обязаны. Отсюда просится вывод - ребята ходоки, отмечают квартиры в которых никого нет, чтоб домушники это знали", - сообщила женщина и прикрепила фото "гостей".

Ранее мы сообщали, что жители на камеру сняли мужчину, который под предлогом смены окон пытался собрать информацию о квартирах.

Предполагаемый домушник орудовал на Левом берегу.


Жертвами он выбирал доверчивых пенсионеров. Злоумышленник интересовался, будут ли люди через несколько часов дома и хотел зайти в квартиру.

Как только его попытались заснять на камеру, он убежал с подъезда. 

Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила:

  • Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.

  • Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.
  • Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.