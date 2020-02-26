Двое неизвестных мужчин оставляют метки на квартирах днепрян

Как передает Politeka.net, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

"Предприимчивых ребят" засекли 26 февраля на Парусном. Представились они консультанты «МТЗ», но после того, как их начали снимать на камеру - они мгновенно скрылись.

Кроме того, после их визита женщина обнаружила меловые метки на своей и паре соседских дверей.

"Начальник ОСББ вызвал полицию, они приехали , попросили назвать ФИО( без каких либо документов) и, типа, пробили по базе — сказали чистые. На просьбу начальника ОСББ показать удостоверения или документы этих ребят, полицейские сказали, что они это делать не обязаны. Отсюда просится вывод - ребята ходоки, отмечают квартиры в которых никого нет, чтоб домушники это знали", - сообщила женщина и прикрепила фото "гостей".

Ранее мы сообщали, что жители на камеру сняли мужчину, который под предлогом смены окон пытался собрать информацию о квартирах.

Предполагаемый домушник орудовал на Левом берегу.



Жертвами он выбирал доверчивых пенсионеров. Злоумышленник интересовался, будут ли люди через несколько часов дома и хотел зайти в квартиру.

Как только его попытались заснять на камеру, он убежал с подъезда.

Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила:

Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.





По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома. Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.

которые появляются на вашей двери или возле нее. Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.