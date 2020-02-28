В Днепре неадекватная женщина нападает на детей
Как передает Politeka.net, об этом сообщили очевидицы в Facebook.
Как утверждают женщины, сектантка из "Возрождения" хватала школьниц за руки и требовала повторять молитвы.
Известно, что "нападения" происходили возле школы №126 на жилом массиве "Тополь".
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Но как оказалось, это были не единичные случаи.
"На прошлой неделе она приставала к моему сыну. Он шёл домой со своим одноклассником. Она так же вцепилась в них и не отпускала. Он тогда сразу подумал, что она ненормальная. Пригрозил вызовом полиции и позвонил мужу. Она и отстала. А теперь прицепилась к однокласснице моего сына", – сообщила мать другого пострадавшего ребенка.
Ранее мы сообщали, что в Киеве 41-летний мужчина пытался изнасиловать 10-летнюю девочку. Ей удалось вырваться и сбежать. Оказалось, жертва пришла по приглашению "друга", которым оказался 41-летний педофил.
Правоохранители задержали мужчину и провели обыск в его квартире. Они там получили некоторые вещественные доказательства его деятельности. Мобильный телефон мужчины оказался целой галереей снимков от девочек, с которыми он общался.
Напомним, на детей открыли охоту в Черноморске
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