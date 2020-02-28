В Днепре неадекватная женщина нападает на детей

Как передает Politeka.net, об этом сообщили очевидицы в Facebook.

Как утверждают женщины, сектантка из "Возрождения" хватала школьниц за руки и требовала повторять молитвы.

Известно, что "нападения" происходили возле школы №126 на жилом массиве "Тополь".

Но как оказалось, это были не единичные случаи.

"На прошлой неделе она приставала к моему сыну. Он шёл домой со своим одноклассником. Она так же вцепилась в них и не отпускала. Он тогда сразу подумал, что она ненормальная. Пригрозил вызовом полиции и позвонил мужу. Она и отстала. А теперь прицепилась к однокласснице моего сына", – сообщила мать другого пострадавшего ребенка.

Ранее мы сообщали, что в Киеве 41-летний мужчина пытался изнасиловать 10-летнюю девочку. Ей удалось вырваться и сбежать. Оказалось, жертва пришла по приглашению "друга", которым оказался 41-летний педофил.

Правоохранители задержали мужчину и провели обыск в его квартире. Они там получили некоторые вещественные доказательства его деятельности. Мобильный телефон мужчины оказался целой галереей снимков от девочек, с которыми он общался.

Напомним, на детей открыли охоту в Черноморске

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