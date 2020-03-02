В воскресенье, 1 марта, в Днепре неизвестный сообщил, что все клиники в стране "заминированы"

Об этом сообщает Информатор.

Известно, что сообщение поступило еще 29 февраля, однако в полицию обратился врач частной клиники, которая находится на Глинки, только вчера.

"По всей Украине во всех больницах и клиниках заложено взрывное устройство. Больницы будут взорваны, ваше время заканчивается. Я дал шанс Украине, сообщения о минировании не прекратятся. Никто не будет знать, где ложное сообщение. Люди будут рассылать посылки со взрывными устройствами в больницы, роддомы и детские сады", - сообщалось в письме.