В воскресенье, 1 марта, в Днепре неизвестный сообщил, что все клиники в стране "заминированы"
Об этом сообщает Информатор.
Известно, что сообщение поступило еще 29 февраля, однако в полицию обратился врач частной клиники, которая находится на Глинки, только вчера.
"По всей Украине во всех больницах и клиниках заложено взрывное устройство. Больницы будут взорваны, ваше время заканчивается. Я дал шанс Украине, сообщения о минировании не прекратятся. Никто не будет знать, где ложное сообщение. Люди будут рассылать посылки со взрывными устройствами в больницы, роддомы и детские сады", - сообщалось в письме.
Кроме того, "минер" потребовал 100 миллионов евро и извинения в прямом эфире. В клинику направили полицию, спасателей и взрывотехников. Людей из здания эвакуировали, но в итоге взрывчатки так и не нашли.
Ранее мы сообщали, что детскую клиническую больницу в Днепре на Космической заволокло дымом.
Работники детской областной больницы, находящейся на улице Космической, примерно в 10:30 почувствовали запах дыма и поспешили вызвать сотрудников ГСЧС.
По приезде спасатели установили, что задымление произошло на цокольном этаже. Его причиной стало короткое замыкание в холодильнике. Происшествие удалось ликвидировать за 20 минут.
Напомним, неадекватный киевлянин спустил на пенсионера бойцовских псов.
Как сообщала Politeka, мужчина едва не взорвал родной город Зеленского.
Также Politeka писала, что больницу заминировали в Одессе, под угрозой сотни жизней.