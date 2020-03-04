Сегодня, 4 марта, в Днепре в связи с проведением аварийных работ отключат электричество в нескольких районах

Как передает Politeka.net, об этом предупредили в пресс-службе ДТЭК Днепровские электросети.

Так, без света днепрянам придется потерпеть с 9:00 до 17:00 вечера.

Адреса:

АМУР-НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН:

просп. Мануйловский, 75, 75а, 77;

ул. Рылеева, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 169, 169/а, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 211/а, 231, 215, 217, 219, 221;

ул. Трансформаторная, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 148/б, 150, 152, 154, 156, 158, 158/а, 160, 162, 162/а, 162/б, 164, 166, 166/а, 168, 170, 172, 174, 176;

ул. Житомирская, 90, 128 — 264г, 171 — 327б, 209;

пер. Донецкий, 11;

пер. Черниговский, 1 — 25, 2 — 32а, 385.

САМАРСКИЙ РАЙОН:

ул. Выставочная, 1 — 37, 2 — 32;

ул. Гречихина, 1 — 29, 2 — 40;

ул. Днепрогеса, 9, 11, 13, 13а, 21 — 29, 22 — 32;

ул. Кокчетавская, 42 — 54;

ул. Порт-Артурская, 1 — 33, 2 — 30;

пер. Порт-Артурский, 1 — 11, 2 — 12, 4 — 10.

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОН:

ул. Миронова, 8;

ул. Глинки, 12.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:

ул. Владимира Антоновича, 24 — 38, 43 — 55;

ул. Шмидта, 20 — 22, 25.

Кроме того, сегодня, жителям нескольких улиц Новокодакского района Днепра на полдня отключат воду.



На указанных улицах будут проводиться неотложные аварийно-восстановительные работы в подвале жилого дома №50 по проспекту Нигояна.

улица Квиринга, 1, 3;

улица Качалова, 2, 2А;

улица Маяковского, 3, 5, 7;

проспект Нигояна, 50, 54, 56, 58, 61, 63, 74;

проспект Нигояна, 51 (Городская больница №2 — 2-е отделение)

проспект Калинина, 53 (Средняя общеобразовательная школа №36)

улица Юношеская, 2

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.