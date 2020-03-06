В Днепре на детскую площадку пришел мужчина с гранатой
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.
Всего в компании находилось три человека, которые явно были в нетрезвом состоянии.
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По приезду патрульных, один из них признался, что нашел взрывоопасный снаряд в урне для мусора, а сам рассказал, что работает дворником.
Предмет, похожий на гранату, лежал рядом с ним. Патрульные сразу же вызвали на место взрывотехников, а территорию оградили. Приехала и следственно-оперативная группа Новокодакского района, которая и выясняет все детали инцидента.
Ранее мы сообщали, что детскую клиническую больницу в Днепре на Космической заволокло дымом.
Работники детской областной больницы, находящейся на улице Космической, примерно в 10:30 почувствовали запах дыма и поспешили вызвать сотрудников ГСЧС.
По приезде спасатели установили, что задымление произошло на цокольном этаже. Его причиной стало короткое замыкание в холодильнике. Происшествие удалось ликвидировать за 20 минут.
Напомним, неадекватный киевлянин спустил на пенсионера бойцовских псов.
Как сообщала Politeka, мужчина едва не взорвал родной город Зеленского.
Также Politeka писала, что больницу заминировали в Одессе, под угрозой сотни жизней.