В Днепре на детскую площадку пришел мужчина с гранатой

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Инцидент случился 5 марта на улице Данилы Галицкого. Прохожие заметили подозрительный предмет лежащий на лавочке возле мужчины.

Всего в компании находилось три человека, которые явно были в нетрезвом состоянии.

По приезду патрульных, один из них признался, что нашел взрывоопасный снаряд в урне для мусора, а сам рассказал, что работает дворником.



Предмет, похожий на гранату, лежал рядом с ним. Патрульные сразу же вызвали на место взрывотехников, а территорию оградили. Приехала и следственно-оперативная группа Новокодакского района, которая и выясняет все детали инцидента.

Ранее мы сообщали, что детскую клиническую больницу в Днепре на Космической заволокло дымом.

Работники детской областной больницы, находящейся на улице Космической, примерно в 10:30 почувствовали запах дыма и поспешили вызвать сотрудников ГСЧС.

По приезде спасатели установили, что задымление произошло на цокольном этаже. Его причиной стало короткое замыкание в холодильнике. Происшествие удалось ликвидировать за 20 минут.

Напомним, неадекватный киевлянин спустил на пенсионера бойцовских псов.

Как сообщала Politeka, мужчина едва не взорвал родной город Зеленского.

Также Politeka писала, что больницу заминировали в Одессе, под угрозой сотни жизней.